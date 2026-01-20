|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:18
Прилетів пуш: Вітаємо, вам гарантовано 150000 грн кредитних коштів. Зверніться у найближче відділення.
Це кред ліміт можна підвищити, чи хочуть розвести на кредит готівкою?
Ferlakur
- Повідомлень: 4466
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 324 раз.
Додано: Вів 20 січ, 2026 21:14
Ferlakur я б ставив на готівку.
в робочий час розпитайте в чаті
KVV
- Повідомлень: 1467
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 188 раз.
