Hotab написав:Інд.плита, мікрохвильовка, чайник Це окрім світла, холодоса , роутера
Зрозумів. А газу немає взагалі? Без плити і чайника було б в 2 рази менше споживання, мабуть. Я вже закинув електрочайник і користуюсь тільки звичайним на газу десь 3 тижні як.
Е/чайник 2кВт, але працює за добу 2-3 хвилини. Це 100 ватгод. Не суттєво. Так, газ сумарно може і 0.5 кВтгод зекономив би. Це 10%від С. Наче і суттєво, але сильно в мінус від комфорту. Мабуть дістану з заначки туристичну 5л газову (заправлена) , якщо побачу різке погіршення стану енергетики (ви розумієте про що я), і перспективу піти в блекаут на добу +. Поки що добиваю батарею до 20% щоразу і рівень комфорту майже як без вимкнення.
### Выживание в Арктике: Основные принципы и советы
Выживание в Арктике — это борьба с экстремальным холодом, ветром, отсутствием пищи и изоляцией. Температуры могут опускаться до -50°C и ниже, а полярная ночь длится месяцами. Основные угрозы: гипотермия, обморожение, обезвоживание и голод. Вот ключевые стратегии на основе рекомендаций экспертов и историй выживших.
#### 1. **Подготовка и одежда** - Носите многослойную одежду: базовый слой для отвода влаги (шерсть или синтетика), изоляционный (флис или пух) и внешний (ветро- и водонепроницаемый, как Gore-Tex). Избегайте хлопка — он удерживает влагу и замораживает. - Защищайте конечности: перчатки, шапка, балаклава и тёплые ботинки с шерстяными носками. Потеря тепла через голову может достигать 40%. - Пример: Инуиты используют шкуры оленя или тюленя для изоляции — жир и мех сохраняют тепло.
#### 2. **Укрытие** - Постройте снежное укрытие: иглу из снежных блоков (спиральная форма с куполом) поднимает температуру внутри до +16°C от тепла тела. Альтернатива — снежная пещера или траншея с крышей из снега. - В лесной зоне используйте lean-to: каркас из веток, покрытый снегом или еловыми лапами, с костром спереди. - Пример: В историях выживания, как у Ады Блэкджек (1921–1923), укрытие из снега и шкур было ключом к спасению.
#### 3. **Питание и гидратация** - Потребляйте 3000–5000 калорий в день, с акцентом на жиры (75%): тюленье мясо, рыба или оленина. Избегайте "кроличьего голодания" — дефицита жиров от чистого белка. - Пейте много: таяйте снег (не ешьте его напрямую, чтобы избежать гипотермии). Обезвоживание в холоде незаметно, но критично. - Пример: В арктических экспедициях, как у Дугласа Моусона, жирная диета спасала от истощения.
#### 4. **Защита от элементов и опасности** - Избегайте ветра: он усиливает холод (wind chill) - Охотитесь и ловите: используйте ловушки для зайцев, рыбалку или ружьё для медведей (но только для защиты). - Ментальная стойкость: поддерживайте активность, юмор и социальные связи (если не один). Истории выживших подчёркивают роль воли. - Пример: В видео о выживании в снежном укрытии показывают, как активность и огонь помогают пережить метель.
Выживание зависит от подготовки: возьмите нож, спички, компас и знания. В реальности шансы повышаются с командой и экипировкой.
крч шкуры оленя или тюленя, Охотитесь и ловите: используйте ловушки для зайцев
Wirująświatła написав:копеечные и относительно полезные советы
Относительно. Печку из консервных банок, чтобы работала, может кто и умеет делать, но я пока толковых не встречал. Те, которые с вентилятором на батарейках, неплохи, но только пока он дует. Если нет, то экспериментом проверено, что даже двух здоровых лбов, машущих ковриками, не хватает, чтобы в этой банке что-то горело. С другой стороны, пока машут, они сами согреваются, поэтому цель согреться такая печка всё же выполняет
С закупориванием нужно не переборщить. Задохнуться, пусть и в тепле - это так себе цель. И во всех воспоминаниях тех, кому случалось залезать в иглу, первым делом написано, что тепло, но кислорода йок, зато амбре дикое.
