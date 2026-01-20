RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 04:48

  Striker написав:
  Hotab написав:Інд.плита, мікрохвильовка, чайник
Це окрім світла, холодоса , роутера

Зрозумів. А газу немає взагалі? Без плити і чайника було б в 2 рази менше споживання, мабуть. Я вже закинув електрочайник і користуюсь тільки звичайним на газу десь 3 тижні як.

Е/чайник 2кВт, але працює за добу 2-3 хвилини. Це 100 ватгод. Не суттєво.
Так, газ сумарно може і 0.5 кВтгод зекономив би. Це 10%від С. Наче і суттєво, але сильно в мінус від комфорту.
Мабуть дістану з заначки туристичну 5л газову (заправлена) , якщо побачу різке погіршення стану енергетики (ви розумієте про що я), і перспективу піти в блекаут на добу +. Поки що добиваю батарею до 20% щоразу і рівень комфорту майже як без вимкнення.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 08:29

Київ БЕЗ ЦЕНЗУРИ | Світло | Графіки:
😭Лівий берег повністю без світла…

Лівий берег - також холодна вода відсутня
это правда? Потому что про Ирпень в тг много звиздежа пишут
Сутки+ без отключения.

Зображення
  Wirująświatła написав:
Київ БЕЗ ЦЕНЗУРИ | Світло | Графіки:
😭Лівий берег повністю без світла…

Лівий берег - також холодна вода відсутня
это правда? Потому что про Ирпень в тг много звиздежа пишут
Сутки+ без отключения.

Зображення

5+ тисяч будинків без тепла (вчора було лише 16)
Мабуть якась ТЕЦ знов
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які країни надали енергетичну допомогу Україні: понад 15 країн
копеечные и относительно полезные советы


### Выживание в Арктике: Основные принципы и советы

Выживание в Арктике — это борьба с экстремальным холодом, ветром, отсутствием пищи и изоляцией. Температуры могут опускаться до -50°C и ниже, а полярная ночь длится месяцами. Основные угрозы: гипотермия, обморожение, обезвоживание и голод. Вот ключевые стратегии на основе рекомендаций экспертов и историй выживших.

#### 1. **Подготовка и одежда**
- Носите многослойную одежду: базовый слой для отвода влаги (шерсть или синтетика), изоляционный (флис или пух) и внешний (ветро- и водонепроницаемый, как Gore-Tex). Избегайте хлопка — он удерживает влагу и замораживает.
- Защищайте конечности: перчатки, шапка, балаклава и тёплые ботинки с шерстяными носками. Потеря тепла через голову может достигать 40%.
- Пример: Инуиты используют шкуры оленя или тюленя для изоляции — жир и мех сохраняют тепло.




#### 2. **Укрытие**
- Постройте снежное укрытие: иглу из снежных блоков (спиральная форма с куполом) поднимает температуру внутри до +16°C от тепла тела. Альтернатива — снежная пещера или траншея с крышей из снега.
- В лесной зоне используйте lean-to: каркас из веток, покрытый снегом или еловыми лапами, с костром спереди.
- Пример: В историях выживания, как у Ады Блэкджек (1921–1923), укрытие из снега и шкур было ключом к спасению.




#### 3. **Питание и гидратация**
- Потребляйте 3000–5000 калорий в день, с акцентом на жиры (75%): тюленье мясо, рыба или оленина. Избегайте "кроличьего голодания" — дефицита жиров от чистого белка.
- Пейте много: таяйте снег (не ешьте его напрямую, чтобы избежать гипотермии). Обезвоживание в холоде незаметно, но критично.
- Пример: В арктических экспедициях, как у Дугласа Моусона, жирная диета спасала от истощения.

#### 4. **Защита от элементов и опасности**
- Избегайте ветра: он усиливает холод (wind chill)
- Охотитесь и ловите: используйте ловушки для зайцев, рыбалку или ружьё для медведей (но только для защиты).
- Ментальная стойкость: поддерживайте активность, юмор и социальные связи (если не один). Истории выживших подчёркивают роль воли.
- Пример: В видео о выживании в снежном укрытии показывают, как активность и огонь помогают пережить метель.

Выживание зависит от подготовки: возьмите нож, спички, компас и знания. В реальности шансы повышаются с командой и экипировкой.


крч шкуры оленя или тюленя, Охотитесь и ловите: используйте ловушки для зайцев
Бігом в декатлон)
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 23:39

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:относительно полезные советы

Относительно. Печку из консервных банок, чтобы работала, может кто и умеет делать, но я пока толковых не встречал. Те, которые с вентилятором на батарейках, неплохи, но только пока он дует. Если нет, то экспериментом проверено, что даже двух здоровых лбов, машущих ковриками, не хватает, чтобы в этой банке что-то горело. С другой стороны, пока машут, они сами согреваются, поэтому цель согреться такая печка всё же выполняет 8)

С закупориванием нужно не переборщить. Задохнуться, пусть и в тепле - это так себе цель. И во всех воспоминаниях тех, кому случалось залезать в иглу, первым делом написано, что тепло, но кислорода йок, зато амбре дикое.

Так что все в киевский общественный транспорт ставить ловушки на зайцев!
