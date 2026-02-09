|
|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:18
Прилетів пуш: Вітаємо, вам гарантовано 150000 грн кредитних коштів. Зверніться у найближче відділення.
Це кред ліміт можна підвищити, чи хочуть розвести на кредит готівкою?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4469
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 21:14
Ferlakur я б ставив на готівку.
в робочий час розпитайте в чаті
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1468
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 22:00
KVV написав:Ferlakur
я б ставив на готівку.
в робочий час розпитайте в чаті
Прєдчувствія єго нє обманулі
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4469
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 14:47
Ferlakur написав: KVV написав:Ferlakur
я б ставив на готівку.
в робочий час розпитайте в чаті
Прєдчувствія єго нє обманулі
Персмен є? Через декілька днів вашої байдужості до такої пропозиції подзвонить і ще раз продублює цю пропозицію )
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1121
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:41
Кто-то пользуется картой Shop&Go?
Я правильно понимаю, что она дебетовая? Нигде не нашел информацию про кредитный лимит по ней.
Написано, что эта карта только для новых клиентов. Совсем новых? Или если был клиентом, но несколько лет назад, то тоже открывают?
Кстати, напомните, в чем отличие между online-inform и online-inform+ ? я так понимаю, можно выбирать одну из них?
И страховку можно отключить (или вообще не применять)?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1436
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:49
candidat написав:
Кстати, напомните, в чем отличие между online-inform и online-inform+ ? я так понимаю, можно выбирать одну из них?
см. viewtopic.php?p=5905868#p5905868
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6847
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1368 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:51
candidat написав:
Кто-то пользуется картой Shop&Go?
Я правильно понимаю, что она дебетовая? Нигде не нашел информацию про кредитный лимит по ней.
Написано, что эта карта только для новых клиентов. Совсем новых? Или если был клиентом, но несколько лет назад, то тоже открывают?
Кстати, напомните, в чем отличие между online-inform и online-inform+ ? я так понимаю, можно выбирать одну из них?
И страховку можно отключить (или вообще не применять)?
1. Дебетова.
2. Відкривають.
3. Оформлював онлайн при реєстрації в новому додатку, страховку при такому оформленні ні підключають.
-
riwalir
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 28.04.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 05 лют, 2026 11:58
riwalir написав: candidat написав:
Кто-то пользуется картой Shop&Go?
1. Дебетова
а які "плюси" цієї картки?
щоб захотілось відкрити
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 6032
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1937 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 11:44
Подскажите, когда можно покупать ОВДП кредиткой в ДИЕ
Завтра или можно уже сегодня?
Как у них с проводками?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2944
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|