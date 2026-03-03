Панове, а підкажіть, що це за покращення в Сібі - що у додатку не можна встановити ліміт на операції в інтернеті більше за 15 тис. Якщо треба більше - направляє у підтримку банку. Чи все ж якось можна самому встановити ті ліміти?
Это в каком месте приложения нельзя? И каких операций из двух? Тапнул по карте, потом в Limits per card. Оба вида Online payments спокойно поставил по миллиону. ЧЯДНТ? font keyboard
Спробуйте на кредитці це зробити. Схоже таке обмеження поставили по кредиткам.