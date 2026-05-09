|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 кві, 2026 13:52
Питання ж не у зручності. У погоні за удаваною безпекою, вони самі ж порушують усілякі PCI DSS/SSC, які й були покликані її забезпечити. PIN не має вводитися у середовищі, де неможливо забезпечити його ізоляцію та захист. І так, я знаю, що Прихват вже давно на це забив, але ж тут солідний банк, а не дніпровський офіс...
Додано: П'ят 17 кві, 2026 15:09
Т.е. CVV можно, а PIN нельзя? Это что-то религиозное? И что там за окружение такое, что прям невозможно? Учитывая, что в банкомате, где накладкой на клавиатуру реально пины тырили, уровень защиты, типа, достаточный.
А ещё, как уже сказано, оно не обязательно и можно через приложение. Там тоже с PCI DSS всё плохо? Я, конечно, понимаю, что всё это не серьёзно и нужно хотя бы, как в упомянутом Привате: звонок в банк, обратный звонок из банка, настроить звонок из приложения, проговорить на допросе свои паспортные данные и подтвердить, что платишь в здравом уме и никто тебя не провоцирует. Но это немного утомительно и всё равно тоже чего-то в PCI DSS нарушает
Додано: Чет 30 кві, 2026 08:46
Вибачте, мало користуюсь кредиткою Укрсибу, трохи заплутався.
Підкажіть, будь ласка, якщо я 1 травня зроблю оплату карткою, до якої дати мені треба буде погасити заборгованість, щоб залишитись у пільговому періоді? Наперед дуже дякую!
Додано: Чет 30 кві, 2026 09:04
У всіх по різному, треба дізнаватись вашу дату, в мене до 10, в дружини до 25
Додано: Чет 30 кві, 2026 09:11
Як вище правильно зауважили, треба знати свою білінгову дату і дату платежу. У мене наприклад 11 і 5 число відповідно. Тобто, якби я платив 1 травня, то маю погасити до 5 червня. А те, що оплачу наприклад 12 травня - треба погасити до 5 липня.
Додано: Чет 30 кві, 2026 15:38
Картка Shop&Go
Решил (как нов клиент) открыть дебетную карту Shop&Go
Звоню в гор/линию с вопросом "а только в застосунку можно открыть Shop&Go? Или в отделении тоже?
Ответ- в отделении тоже . Еду в отделение - и получаю отказ: Нельзя оффлайн. Только ч\з приложение
Ставлю приложение укрсиба, прохожу регистрацию (видкрити рахунок). Подписываю ч/з дия все необходимые банку доки. Успех. Последний этап - заполнить анкету и подписать договор - тоже успешно и ....... ждем...ждем...ждем и... получаю в приложении ответ: "Вы можете открыть счет только в отделении"
Далее не описываю как (безуспешно) пытался получить ответ на вопрос "как мне открыть деб карту Shop&Go". Его просто нет. По какой-то неизвестной причине. Горячая линия и (2) два киевских отделения отвечают на этот вопрос ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ информацией. Welcome to EU Banking lads!
Додано: Чет 30 кві, 2026 16:32
Догадываюсь, почему вам отказали)
Горлиния, горгаз, горвода говорят только из тех регионов)
Может загвоздка в этом?
Додано: Чет 30 кві, 2026 18:09
Поделитесь знаниями, раз догадываетесь.
Передам ваши гениальные догадки следующим банкам, чтоб закрыли мне обслуживание, и обнулили мои кр/лимиты в:
- Акцент
- Моно
- Аккорд
- Кредо
И отдельным письмом попрошу своего перс/менеджера в ПУМБ закрыть Visa Signature вместе с к/лимитом в 150 к
Додано: Суб 09 тра, 2026 17:48
Доброго дня, шановні гості форуму!
Підкажіть, будь ласка, яка зараз в Укрсиббанку основна дебетова картка. Свого часу була New Card, чи вона й залишилась, чи ні? Цікавить не зарплатна чи соціальна, а саме звичайна дебетова, що користується основним попитом, подібно до Чорної у monobank чи Картки для виплат у Приваті.
Дуже дякую за відповіді!
|