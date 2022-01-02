RaifHelp написав:Oberon Добрий день! Ми розуміємо Ваше розчарування й так само хотіли б повернути все назад та зарахувати кешбек, якби це було технічно можливо. Для нас важливо не втрачати Вашу довіру і радувати приємними акціями та пропозиціями.
Хочемо перепросити за емоції, які спричинило незарахування кешбеку. На жаль, реєстрація в одній сесії дійсно є важливою складовою для коректної фіксації у системі факту реєстрації за реферальним посиланням.
Ми активно працюємо над покращенням цієї системи. Сподіваємось, що надалі Ваш досвід взаємодії з Райфом буде лише позитивним і приємним.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Це так само, як я доєднався до вашого банку аби відкрити кредитку.
Для початку запропонували відкрити дебетку, але на вході попросили фінансові документи ок5, два тижні мурижили, кілька скарг і відкрили дебетову (дибілізм). Потім ще самі на свій розсуд відкрили атб-не гівно, і після скарги закрили. Кожен місяць пхають кредитну пропозицію і після заповнення ніфіга звісно не дають.
І цей дебілізм триває уже рік.
Феєричні довбограї