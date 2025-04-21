nickvp написав:Схоже на те. Спробував запропоноване підтримкою "вийдіть повністю із додатка і зайдіть заново", то тоді відмальовує все правильно. Але, звісно, кожен раз робити так це не варіант
Іронічно, що коли частина банків підтягнулася у цьому плані за шмоно, сам шмоно почав деградувати.
Базу користувачів набрали, імідж у підлітків зробили, а отже "бабло іде". Що тепер треба для щастя? Правильно, поменше витрат. Щось почало працювати зі збоями або через пень-колоду? Ну, і хрін зним "і так сойдьоть"
а какой брокер продает сейчас акции США в Украине ?
главное через моно купить акции США нельзя А Гороховский похвастался.
В поддержке Моно порекомендовали украинские военньіе облигации
а Брокера не посоветовали
Пан Горох забув що ця функція для його клієнтів відключена. Треба стуканути до НБУ, нехай відмазується.
До речи теж цікаво зараз через когось надійного купуцвати\продавати та отримувати дивіденти. Я перед повномаштабкою завів бабло в моноінвест, купив акції, продав, тест зацінив, і вивів гроші, тепер жалію, нехай би в акціях лежало.
а какой брокер продает сейчас акции США в Украине ?
главное через моно купить акции США нельзя А Гороховский похвастался.
В поддержке Моно порекомендовали украинские военньіе облигации
а Брокера не посоветовали
Пан Горох забув що ця функція для його клієнтів відключена. Треба стуканути до НБУ, нехай відмазується.
До речи теж цікаво зараз через когось надійного купуцвати\продавати та отримувати дивіденти. Я перед повномаштабкою завів бабло в моноінвест, купив акції, продав, тест зацінив, і вивів гроші, тепер жалію, нехай би в акціях лежало.
Облігації можна хоч зараз купити в розділі депозитів