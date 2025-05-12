А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:13
А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:22
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:53
Додано: Чет 24 кві, 2025 15:12
iban собі у моно і не повинен зараховується в ліміт.
Але у додатку була помилка - якщо відправляти самому собі понад ліміт, то додаток блокував переказ і казав "ліміт перевищено".
Цю помилку вже виправили.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 05:08
Моня потихеньку, бачачи, що пахне смаженим, виїжджає з України...
Ну бекенд вони перенесли за кордон ще в 2022 році, а тепер і корпоративні права вивозять. А тут хай хоч трава не рости.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:51
Враховуючи, звідки вони прийшли і долю їх колишніх босів, то дивно, що вони лиш зараз почали рухатися.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:28
Re: monobank
Тем не менее благодаря этим боссам имели передовые технологии и сервис сначала в привате, а потом и в Моне.
Додано: Пон 12 тра, 2025 17:22
Расплатился чёрной картой (в кои-то веки )
Смотрю фискальный чек - "платёжная система Visa Infinite"
(здесь тоже подтверждается:
Просто для интереса: давно у Монобанка ̶б̶о̶м̶ж̶-̶к̶а̶р̶т̶ы̶ Чёрная карта идёт как Infinite?
Додано: Пон 12 тра, 2025 17:25
Re: monobank
В мене так само 444111
Додано: Пон 12 тра, 2025 18:08
Re: monobank
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