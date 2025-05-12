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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

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monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:13

А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:22

  novichok написав:А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
У мене на мій ІПН і не працював з самого початку :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6402
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:53

  Amethyst написав:
  novichok написав:А шо моно, відключив лічильник на IBAN?
Бо я наайбанив приблизно на 90т, а лічильник показує тіко суму, яку я робив р2р переказами.
У мене на мій ІПН і не працював з самого початку :wink:

В тому і справа, що у березні працював. блін, з цім мУмУрандумом тільки проблеми.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 15:12

  novichok написав:В тому і справа, що у березні працював. блін, з цім мУмУрандумом тільки проблеми.

iban собі у моно і не повинен зараховується в ліміт.
Але у додатку була помилка - якщо відправляти самому собі понад ліміт, то додаток блокував переказ і казав "ліміт перевищено".
Цю помилку вже виправили.
andrey291263
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 05:08

Моня потихеньку, бачачи, що пахне смаженим, виїжджає з України...
https://epravda.com.ua/finances/u-monob ... me-805880/
Ну бекенд вони перенесли за кордон ще в 2022 році, а тепер і корпоративні права вивозять. А тут хай хоч трава не рости.
won
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:51

  won написав:Моня потихеньку, бачачи, що пахне смаженим, виїжджає з України...
https://epravda.com.ua/finances/u-monob ... me-805880/
Ну бекенд вони перенесли за кордон ще в 2022 році, а тепер і корпоративні права вивозять. А тут хай хоч трава не рости.

Враховуючи, звідки вони прийшли і долю їх колишніх босів, то дивно, що вони лиш зараз почали рухатися.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:28

Re: monobank

Тем не менее благодаря этим боссам имели передовые технологии и сервис сначала в привате, а потом и в Моне.
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:22

Расплатился чёрной картой (в кои-то веки :D )
Смотрю фискальный чек - "платёжная система Visa Infinite" :shock:
(здесь тоже подтверждается: https://bincheck.io/ru/details/444111)
Просто для интереса: давно у Монобанка ̶б̶о̶м̶ж̶-̶к̶а̶р̶т̶ы̶ Чёрная карта идёт как Infinite?
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:25

Re: monobank

В мене так само 444111
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:08

Re: monobank

  Driver написав:Просто для интереса: давно у Монобанка ̶б̶о̶м̶ж̶-̶к̶а̶р̶т̶ы̶ Чёрная карта идёт как Infinite?

Бин 444111 у monobank давно на все Visa от детской до Infinite.
ingtrans
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