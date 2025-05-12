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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 тра, 2025 18:48
Напомните, пожалуйста, по черной карте нужно какие-то операции проводить раз в полгода (или другой период)? или по ней нет РКО при неактивности?
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