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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:48

Re: monobank

Напомните, пожалуйста, по черной карте нужно какие-то операции проводить раз в полгода (или другой период)? или по ней нет РКО при неактивности?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 21:17

Re: monobank

'Жахнув' мене сьогодні Монобанк на комісію при знятті коштів. Виявляється якщо вислати кошти з ФОПа на Білу картку, при собі мати Чорну і зробити на неї переказ з Білої- втрачається безкоштовна можливість зняття до 50 тис. грн., хоча наче ще рік тому я робив такий фінт в А-банку і комісій не було :roll: Як сказали в підтримці- після першого переказу між своїми рахунками це вже рахується не цільове призначення, хоча в поточних умовах про безпосереднє зарахування на Чорну картку коштів від діяльності ФОП не йдеться:
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andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 21:40

  andriy_z написав:'Жахнув' мене сьогодні Монобанк на комісію при знятті коштів. Виявляється якщо вислати кошти з ФОПа на Білу картку, при собі мати Чорну і зробити на неї переказ з Білої- втрачається безкоштовна можливість зняття до 50 тис. грн., хоча наче ще рік тому я робив такий фінт в А-банку і комісій не було :roll: Як сказали в підтримці- після першого переказу між своїми рахунками це вже рахується не цільове призначення, хоча в поточних умовах про безпосереднє зарахування на Чорну картку коштів від діяльності ФОП не йдеться:

А чому не можна було частину коштів кинути на Білу, частину (яку потрібно) - одразу на Чорну, навіщо були ці перекидки між власними картками?
Искатель
 
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  #<1 ... 257258259260
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