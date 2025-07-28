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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:48

  Amethyst написав:
  Hill_78 написав:Правильно я розумію, що при здійсненні оплати чіпом через термінал в магазині пін-код мав прописуватися так само як і в банкоматі?
При онлайн-зміні ПІНа (в застосунку) рекомендується першу операцію зробити чіпом або в ПОСе магаза або в АТМ глянути баланс (будь-яку операцію з вводом ПІНа, але вона може бути небезкоштовна)


Саме так і було зроблено. Після заміни пін-коду в застосунку (як рекомендувала зробити служба підтримки Монобанку), першу операцію було проведено чіпом в терміналі магазину. Спочатку в першому магазині - POS термінал видав помилку пін-коду, потім в іншому магазині і в цьому випадку так само POS термінал видав помилку пін-коду.
Hill_78
 
Повідомлень: 544
З нами з: 02.04.09
Подякував: 3 раз.
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