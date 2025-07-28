Amethyst написав:При онлайн-зміні ПІНа (в застосунку) рекомендується першу операцію зробити чіпом або в ПОСе магаза або в АТМ глянути баланс (будь-яку операцію з вводом ПІНа, але вона може бути небезкоштовна)
Саме так і було зроблено. Після заміни пін-коду в застосунку (як рекомендувала зробити служба підтримки Монобанку), першу операцію було проведено чіпом в терміналі магазину. Спочатку в першому магазині - POS термінал видав помилку пін-коду, потім в іншому магазині і в цьому випадку так само POS термінал видав помилку пін-коду.