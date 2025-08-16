RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:48

  Amethyst написав:
  Hill_78 написав:Правильно я розумію, що при здійсненні оплати чіпом через термінал в магазині пін-код мав прописуватися так само як і в банкоматі?
При онлайн-зміні ПІНа (в застосунку) рекомендується першу операцію зробити чіпом або в ПОСе магаза або в АТМ глянути баланс (будь-яку операцію з вводом ПІНа, але вона може бути небезкоштовна)


Саме так і було зроблено. Після заміни пін-коду в застосунку (як рекомендувала зробити служба підтримки Монобанку), першу операцію було проведено чіпом в терміналі магазину. Спочатку в першому магазині - POS термінал видав помилку пін-коду, потім в іншому магазині і в цьому випадку так само POS термінал видав помилку пін-коду.
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 16:11

Re: monobank

Треба знов змінити ПІН і шукати інший магаз, і краще іншої мережі.
А краще таки знайти банкомат, який працює з Візою і приготовутися заплатити 1..2 бакси за перегляд балансу (
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 20:24

Re: monobank

  Hill_78 написав:Безконтактна оплата проходить без жодних проблем. Pay Pass працює.
Значить, що офлайн ПІН на картці записаний.

  Hill_78 написав:При оплаті покупки в магазині чіпом, термінали видають помилку введення пін-коду. Хоча пін код був введений абсолютно правильно.
Виходить, що авторизація відбувається в офлайн (тобто засобами чіпа).

  Hill_78 написав:Правильно я розумію, що при здійсненні оплати чіпом через термінал в магазині пін-код мав прописуватися так само як і в банкоматі?
Так, але може не з першого разу. Фактично це може залежити від налаштування терміналом еквайром. В України дуже рідко де зустрінеш термінал із офлайн авторизацією. А за кордоном, виходить, може бути.

Як варінт, спробуй звернутися до підтримки Visa через їх бот у Telegram. Можливо, щосб підкажуть. Але треба знайти термінал з онлайн авторизацією чи банкомат, який підтримує роботу зі смарт-картками.
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 21:23

  Hill_78 написав:
  Amethyst написав:
  Hill_78 написав:Правильно я розумію, що при здійсненні оплати чіпом через термінал в магазині пін-код мав прописуватися так само як і в банкоматі?
При онлайн-зміні ПІНа (в застосунку) рекомендується першу операцію зробити чіпом або в ПОСе магаза або в АТМ глянути баланс (будь-яку операцію з вводом ПІНа, але вона може бути небезкоштовна)


Саме так і було зроблено. Після заміни пін-коду в застосунку (як рекомендувала зробити служба підтримки Монобанку), першу операцію було проведено чіпом в терміналі магазину. Спочатку в першому магазині - POS термінал видав помилку пін-коду, потім в іншому магазині і в цьому випадку так само POS термінал видав помилку пін-коду.

Я так згадую, що більшість POS-терміналів не має функціоналу записати оффлайн-PIN на картку, а можуть лише авторизовати платіж. Тож треба шукати банкомат, вони можуть. Може термінали самообслуговування також можуть, але закордонні - навряд-чи.
Тож, треба просто зняти з картки в банкоматі десять-двадцять одиниць місцевої валюти, і все запрацює. Гадаю, це навіть дешевше, ніж платний перегляд баланса.
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 22:38

Re: monobank

Банкомат видасть без пін-коду? Або з недійсним пін-кодом?
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 06:36

  klug написав:Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.

Я щиро вибачаюсь за категоричність, якщо так виглядало. Просто людина написала:
Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.

і вийшло, як у класиці:
Штірліц знав, що запам'ятовується остання фраза

От я й звернув увагу на оплату, а фраза щодо банкомату вище просто пройшла повз мою увагу... Не сприймайте погано.

І повертаючись до питання: я правильно зрозумів, Моно почав штампувати погані чипи? Чи це була точкова проблема?
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:49

Re: monobank

вітаю
Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України тарифи я найшов моно по чорній карті і білій


а якщо рахунок на який переказую(ФОП) теж в МОНО находиться?

мені так само малювало комісію
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 14:46

  Искатель написав:І повертаючись до питання: я правильно зрозумів, Моно почав штампувати погані чипи? Чи це була точкова проблема?

Навряд чи Моно сам штампує чіпи, скоріше за все закуповує. Може, змінив постачальника, у якого нижча ціна і нижча якість. Але сталося це напевно вже досить давно, моя дочка стала клієнтом монобанку півтора роки тому, і в її картці безконтактна оплата пропрацювала 3 дні. Вийшов з ладу не сам чіп, а антена безконтактної оплати, бо контактне зчитування чіпа у терміналі чи банкоматі працює.
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:49

Шо там шмоно за новий договір пхає на підпис? Які там зміни?
До якого терміну підписання "добровільне", і з якого часу це буде обов'язковим?
Що буде, якщо не підписати?
