monobank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лип, 2025 15:48
Amethyst написав: Hill_78 написав:
Правильно я розумію, що при здійсненні оплати чіпом через термінал в магазині пін-код мав прописуватися так само як і в банкоматі?
При онлайн-зміні ПІНа (в застосунку) рекомендується першу операцію зробити чіпом або в ПОСе магаза або в АТМ глянути баланс (будь-яку операцію з вводом ПІНа, але вона може бути небезкоштовна)
Саме так і було зроблено. Після заміни пін-коду в застосунку (як рекомендувала зробити служба підтримки Монобанку), першу операцію було проведено чіпом в терміналі магазину. Спочатку в першому магазині - POS термінал видав помилку пін-коду, потім в іншому магазині і в цьому випадку так само POS термінал видав помилку пін-коду.
Hill_78
- Повідомлень: 544
- З нами з: 02.04.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 195 раз.
Додано: Пон 28 лип, 2025 16:11
Треба знов змінити ПІН і шукати інший магаз, і краще іншої мережі.
А краще таки знайти банкомат, який працює з Візою і приготовутися заплатити 1..2 бакси за перегляд балансу (
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
- Повідомлень: 6624
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1316 раз.
4
1
1
10
Додано: Пон 28 лип, 2025 20:24
Hill_78 написав:
Безконтактна оплата проходить без жодних проблем. Pay Pass працює.
Значить, що офлайн ПІН на картці записаний.
Hill_78 написав:
При оплаті покупки в магазині чіпом, термінали видають помилку введення пін-коду. Хоча пін код був введений абсолютно правильно.
Виходить, що авторизація відбувається в офлайн (тобто засобами чіпа).
Hill_78 написав:
Правильно я розумію, що при здійсненні оплати чіпом через термінал в магазині пін-код мав прописуватися так само як і в банкоматі?
Так, але може не з першого разу. Фактично це може залежити від налаштування терміналом еквайром. В України дуже рідко де зустрінеш термінал із офлайн авторизацією. А за кордоном, виходить, може бути.
Як варінт, спробуй звернутися до підтримки Visa через їх бот у Telegram. Можливо, щосб підкажуть. Але треба знайти термінал з онлайн авторизацією чи банкомат, який підтримує роботу зі смарт-картками.
Howl
- Повідомлень: 6354
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 1140 раз.
2
1
Додано: Пон 28 лип, 2025 21:23
Hill_78 написав: Amethyst написав: Hill_78 написав:
Правильно я розумію, що при здійсненні оплати чіпом через термінал в магазині пін-код мав прописуватися так само як і в банкоматі?
При онлайн-зміні ПІНа (в застосунку) рекомендується першу операцію зробити чіпом або в ПОСе магаза або в АТМ глянути баланс (будь-яку операцію з вводом ПІНа, але вона може бути небезкоштовна)
Саме так і було зроблено. Після заміни пін-коду в застосунку (як рекомендувала зробити служба підтримки Монобанку), першу операцію було проведено чіпом в терміналі магазину. Спочатку в першому магазині - POS термінал видав помилку пін-коду, потім в іншому магазині і в цьому випадку так само POS термінал видав помилку пін-коду.
Я так згадую, що більшість POS-терміналів не має функціоналу записати оффлайн-PIN на картку, а можуть лише авторизовати платіж. Тож треба шукати банкомат, вони можуть. Може термінали самообслуговування також можуть, але закордонні - навряд-чи.
Тож, треба просто зняти з картки в банкоматі десять-двадцять одиниць місцевої валюти, і все запрацює. Гадаю, це навіть дешевше, ніж платний перегляд баланса.
M-Audio
- Повідомлень: 3423
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 507 раз.
1
2
Додано: Пон 28 лип, 2025 22:38
Банкомат видасть без пін-коду? Або з недійсним пін-кодом?
alibob
- Повідомлень: 691
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 79 раз.
1
Додано: Вів 29 лип, 2025 06:36
klug написав:
Новий категоричний Искатель вирішив замінити своєю агресивною комунікацією іншого форумчанина, що повністю мігрував в Телеграм зі своїм акційним Huawei з Алло? Є десятки варіантів, коли може знадобитися фізична картка: банкомат/телефон/термінал без NFC; бекап, на випадок, коли телефон розряджений/розбитий/втоплений/вкрадений. Може у Искателя є статистика успішності оренди машин/мотоциклі/скутерів через безконтактну оплату? І це лише кілька прикладів.
Я щиро вибачаюсь за категоричність, якщо так виглядало. Просто людина написала:
Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.
і вийшло, як у класиці:
Штірліц знав, що запам'ятовується остання фраза
От я й звернув увагу на оплату, а фраза щодо банкомату вище просто пройшла повз мою увагу... Не сприймайте погано.
І повертаючись до питання: я правильно зрозумів, Моно почав штампувати погані чипи? Чи це була точкова проблема?
Искатель
- Повідомлень: 6412
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1069 раз.
- Подякували: 4873 раз.
6
13
2
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:49
вітаю
Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України тарифи я найшов моно по чорній карті і білій
а якщо рахунок на який переказую(ФОП) теж в МОНО находиться?
мені так само малювало комісію
quadro_tony_da
- Повідомлень: 334
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
Додано: Суб 02 сер, 2025 14:46
Искатель написав:
І повертаючись до питання: я правильно зрозумів, Моно почав штампувати погані чипи? Чи це була точкова проблема?
Навряд чи Моно сам штампує чіпи, скоріше за все закуповує. Може, змінив постачальника, у якого нижча ціна і нижча якість. Але сталося це напевно вже досить давно, моя дочка стала клієнтом монобанку півтора роки тому, і в її картці безконтактна оплата пропрацювала 3 дні. Вийшов з ладу не сам чіп, а антена безконтактної оплати, бо контактне зчитування чіпа у терміналі чи банкоматі працює.
Julio
- Повідомлень: 319
- З нами з: 12.10.16
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 38 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 08:49
Шо там шмоно за новий договір пхає на підпис? Які там зміни?
До якого терміну підписання "добровільне", і з якого часу це буде обов'язковим?
Що буде, якщо не підписати?
won
- Повідомлень: 113
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 8 раз.
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
