Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 269270271272

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:11

  Navegantes написав:
  Virus_900 написав:Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально.


Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?

В принципі, так, менагери у банці достатньо стресостійки -- просто так послати їх у піше еротичне не виходить.
От Гороха можна вивести з рівноваги 2..3 матюгами ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6757
З нами з: 05.05.21
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:44

  Virus_900 написав:
  Navegantes написав:
  Virus_900 написав:Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально.


Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?



Відповідаю прямо.
1) Чи була “надлишкова емоційність”? Так, на старті я говорив різко — це була реакція на раптове обмеження без пояснень. Ненормативної лексики/«обматюків» не було. Якщо у банку інше бачення — прошу навести конкретну цитату/фрагмент.
2) Що саме я “зробив”? Жодної крипти, «дропів», обходів валютних обмежень чи подібного не було. Банк розірвав обслуговування, пославшись на п. 5.12 розд. I Умов, без конкретизації причин.
3) Що я прошу? Не “повернути рахунок будь-що”, а мотивоване письмове рішення по суті. Як конструктивний варіант — випробувальне відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key. Якщо банк відмовить і дасть мотивування — я це прийму.


Не зовсім розумію, як у взаємовідносинах "банк-клієнт" застосовується режим read-only / Two-key, жодного разу не бачив таке або щось схоже у ДКБО, яким й регламентуються дані відносини.

П. 5.12. говорить "Відносини між Сторонами ґрунтуються на принципах взаємної поваги та шанобливого ставлення. В разі, якщо Клієнт виявляє неповагу до працівників Банку та/або застосовує ненормативну лексику, в тому числі через соціальні мережі, Банк має право відмовити у наданні послуг із застосуванням Каналів дистанційного обслуговування".
Щось таки пролунало з ваших вуст...але воно пролунало як відповідь на раптове обмеження користування рахунком, а саме раптове обмеження виникло у відповідь на...
Трохи детективна історія, як на мене.
Navegantes
 
Повідомлень: 495
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:03

Navegantes

Дякую за предметне запитання.

Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.

Про п. 5.12. Ви вірно цитуєте норму: за неповагу/ненормативну лексику банк може відмовити у дистанційному обслуговуванні. Зі свого боку визнаю: на старті говорив різко, ненормативної лексики не вживав. Якщо банк вважає інакше — прошу мотивоване письмове рішення з конкретною цитатою/датою. Це і є відповідь по суті.

Про “детектив”. Моя емоційна реакція була після вже застосованого обмеження, а не до нього. Саме тому прошу банк зафіксувати хронологію і підставу — щоб прибрати припущення.

Мій підсумок: або банк надає мотивоване рішення по суті, або розглядає тимчасове відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key як безпечний компроміс.
Virus_900
 
Повідомлень: 18
З нами з: 17.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:53

  Virus_900 написав:Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.

Банк-то свободу имеет большую. Но ожидать, что ради одного клиента с вряд ли многомиллиардными оборотами он себе будет выдумывать отдельный регламент, кажется наивным. Хотя, конечно, попытка - не пытка.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6128
З нами з: 23.03.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 16:06

  moveton написав:
  Virus_900 написав:Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.

Банк-то свободу имеет большую. Но ожидать, что ради одного клиента с вряд ли многомиллиардными оборотами он себе будет выдумывать отдельный регламент, кажется наивным. Хотя, конечно, попытка - не пытка.



Понимаю логику: у банка широкая дискреция. Я не прошу «придумать отдельный регламент под меня». Прошу либо дать мотивированное письменное решение по сути, либо на 60 дней включить безопасный режим read-only / Two-Key (без исходящих платежей, с ручной верификацией). Это не льгота, а обычная конфигурация риск-контроля.
Важный нюанс: я клиент с самого запуска банка, проходил все KYC. Речь не о преференциях, а о прозрачной процедуре: чёткая мотивация отказа или короткий испытательный период в безопасном режиме. Если банк отказывает — ок, но пусть это будет мотивированный отказ с общей категорией оснований и порядком обжалования.
Virus_900
 
Повідомлень: 18
З нами з: 17.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 16:29

  Virus_900 написав:Navegantes

Дякую за предметне запитання.

Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.

Про п. 5.12. Ви вірно цитуєте норму: за неповагу/ненормативну лексику банк може відмовити у дистанційному обслуговуванні. Зі свого боку визнаю: на старті говорив різко, ненормативної лексики не вживав. Якщо банк вважає інакше — прошу мотивоване письмове рішення з конкретною цитатою/датою. Це і є відповідь по суті.

Про “детектив”. Моя емоційна реакція була після вже застосованого обмеження, а не до нього. Саме тому прошу банк зафіксувати хронологію і підставу — щоб прибрати припущення.

Мій підсумок: або банк надає мотивоване рішення по суті, або розглядає тимчасове відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key як безпечний компроміс.


Виходячи з наявної інформації, не бачу як ви можете отримати мотивоване рішення по суті у позасудовому порядку. Ви двічі, якщо я вірно зрозумів, подавали офіційний запит до банку, детальне пояснення не отримали. Банк посилається на п 5.12, обгрунтовано чи ні - тепер питання для суду, там же і місце для трактування хронології подій. На тимчасове відновлення на 60 днів я б не сподівався.
Navegantes
 
Повідомлень: 495
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 16:47

  Navegantes написав:
  Virus_900 написав:Navegantes

Дякую за предметне запитання.

Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.

Про п. 5.12. Ви вірно цитуєте норму: за неповагу/ненормативну лексику банк може відмовити у дистанційному обслуговуванні. Зі свого боку визнаю: на старті говорив різко, ненормативної лексики не вживав. Якщо банк вважає інакше — прошу мотивоване письмове рішення з конкретною цитатою/датою. Це і є відповідь по суті.

Про “детектив”. Моя емоційна реакція була після вже застосованого обмеження, а не до нього. Саме тому прошу банк зафіксувати хронологію і підставу — щоб прибрати припущення.

Мій підсумок: або банк надає мотивоване рішення по суті, або розглядає тимчасове відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key як безпечний компроміс.


Виходячи з наявної інформації, не бачу як ви можете отримати мотивоване рішення по суті у позасудовому порядку. Ви двічі, якщо я вірно зрозумів, подавали офіційний запит до банку, детальне пояснення не отримали. Банк посилається на п 5.12, обгрунтовано чи ні - тепер питання для суду, там же і місце для трактування хронології подій. На тимчасове відновлення на 60 днів я б не сподівався.




Дякую за думку. Я не очікую винятків і не прошу «особливих правил». Мета — отримати мотивоване рішення по суті. Дію виключно в адміністративному полі: банк → НБУ / Омбудсман → Комітет ВРУ → КМУ / Мінфін.
Пропозиція 60 днів у режимі read-only / Two-Key — це не пільга, а безпечний технічний компроміс (без вихідних операцій, з ручною верифікацією). Якщо банк не готовий — ок, але нехай буде мотивована письмова позиція (загальна категорія підстави + порядок оскарження).
Я клієнт від самого запуску банку; мова не про преференції, а про прозору процедуру.
Virus_900
 
Повідомлень: 18
З нами з: 17.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
