Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:11
Navegantes написав: Virus_900 написав:
Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально.
Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?
В принципі, так, менагери у банці достатньо стресостійки -- просто так послати їх у піше еротичне не виходить.
От Гороха можна вивести з рівноваги 2..3 матюгами ))
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:44
Virus_900 написав: Navegantes написав: Virus_900 написав:
Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально.
Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?
Відповідаю прямо.
1) Чи була “надлишкова емоційність”? Так, на старті я говорив різко — це була реакція на раптове обмеження без пояснень. Ненормативної лексики/«обматюків» не було. Якщо у банку інше бачення — прошу навести конкретну цитату/фрагмент.
2) Що саме я “зробив”? Жодної крипти, «дропів», обходів валютних обмежень чи подібного не було. Банк розірвав обслуговування, пославшись на п. 5.12 розд. I Умов, без конкретизації причин.
3) Що я прошу? Не “повернути рахунок будь-що”, а мотивоване письмове рішення по суті. Як конструктивний варіант — випробувальне відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key. Якщо банк відмовить і дасть мотивування — я це прийму.
Не зовсім розумію, як у взаємовідносинах "банк-клієнт" застосовується режим read-only / Two-key, жодного разу не бачив таке або щось схоже у ДКБО, яким й регламентуються дані відносини.
П. 5.12. говорить "Відносини між Сторонами ґрунтуються на принципах взаємної поваги та шанобливого ставлення. В разі, якщо Клієнт виявляє неповагу до працівників Банку та/або застосовує ненормативну лексику, в тому числі через соціальні мережі, Банк має право відмовити у наданні послуг із застосуванням Каналів дистанційного обслуговування".
Щось таки пролунало з ваших вуст...але воно пролунало як відповідь на раптове обмеження користування рахунком, а саме раптове обмеження виникло у відповідь на...
Трохи детективна історія, як на мене.
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:03
Navegantes
Дякую за предметне запитання.
Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.
Про п. 5.12. Ви вірно цитуєте норму: за неповагу/ненормативну лексику банк може відмовити у дистанційному обслуговуванні. Зі свого боку визнаю: на старті говорив різко, ненормативної лексики не вживав. Якщо банк вважає інакше — прошу мотивоване письмове рішення з конкретною цитатою/датою. Це і є відповідь по суті.
Про “детектив”. Моя емоційна реакція була після вже застосованого обмеження, а не до нього. Саме тому прошу банк зафіксувати хронологію і підставу — щоб прибрати припущення.
Мій підсумок: або банк надає мотивоване рішення по суті, або розглядає тимчасове відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key як безпечний компроміс.
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:53
Virus_900 написав:
Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.
Банк-то свободу имеет большую. Но ожидать, что ради одного клиента с вряд ли многомиллиардными оборотами он себе будет выдумывать отдельный регламент, кажется наивным. Хотя, конечно, попытка - не пытка.
moveton написав: Virus_900 написав:
Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.
Банк-то свободу имеет большую. Но ожидать, что ради одного клиента с вряд ли многомиллиардными оборотами он себе будет выдумывать отдельный регламент, кажется наивным. Хотя, конечно, попытка - не пытка.
Понимаю логику: у банка широкая дискреция. Я не прошу «придумать отдельный регламент под меня». Прошу либо дать мотивированное письменное решение по сути, либо на 60 дней включить безопасный режим read-only / Two-Key (без исходящих платежей, с ручной верификацией). Это не льгота, а обычная конфигурация риск-контроля.
Важный нюанс: я клиент с самого запуска банка, проходил все KYC. Речь не о преференциях, а о прозрачной процедуре: чёткая мотивация отказа или короткий испытательный период в безопасном режиме. Если банк отказывает — ок, но пусть это будет мотивированный отказ с общей категорией оснований и порядком обжалования.
Virus_900 написав:Navegantes
Дякую за предметне запитання.
Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.
Про п. 5.12. Ви вірно цитуєте норму: за неповагу/ненормативну лексику банк може відмовити у дистанційному обслуговуванні. Зі свого боку визнаю: на старті говорив різко, ненормативної лексики не вживав. Якщо банк вважає інакше — прошу мотивоване письмове рішення з конкретною цитатою/датою. Це і є відповідь по суті.
Про “детектив”. Моя емоційна реакція була після вже застосованого обмеження, а не до нього. Саме тому прошу банк зафіксувати хронологію і підставу — щоб прибрати припущення.
Мій підсумок: або банк надає мотивоване рішення по суті, або розглядає тимчасове відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key як безпечний компроміс.
Виходячи з наявної інформації, не бачу як ви можете отримати мотивоване рішення по суті у позасудовому порядку. Ви двічі, якщо я вірно зрозумів, подавали офіційний запит до банку, детальне пояснення не отримали. Банк посилається на п 5.12, обгрунтовано чи ні - тепер питання для суду, там же і місце для трактування хронології подій. На тимчасове відновлення на 60 днів я б не сподівався.
Navegantes написав: Virus_900 написав:Navegantes
Дякую за предметне запитання.
Про read-only / Two-Key. Це не пункт ДКБО, а моя компромісна пропозиція:
– read-only — лише перегляд і завершення розрахунків, без вихідних платежів;
– Two-Key — будь-яка операція тільки після додаткового погодження/ручної перевірки банком.
У роздрібних умовах такий режим прямо не прописаний, але банк має договірну свободу погодити індивідуальний безризиковий режим як виняток.
Про п. 5.12. Ви вірно цитуєте норму: за неповагу/ненормативну лексику банк може відмовити у дистанційному обслуговуванні. Зі свого боку визнаю: на старті говорив різко, ненормативної лексики не вживав. Якщо банк вважає інакше — прошу мотивоване письмове рішення з конкретною цитатою/датою. Це і є відповідь по суті.
Про “детектив”. Моя емоційна реакція була після вже застосованого обмеження, а не до нього. Саме тому прошу банк зафіксувати хронологію і підставу — щоб прибрати припущення.
Мій підсумок: або банк надає мотивоване рішення по суті, або розглядає тимчасове відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key як безпечний компроміс.
Виходячи з наявної інформації, не бачу як ви можете отримати мотивоване рішення по суті у позасудовому порядку. Ви двічі, якщо я вірно зрозумів, подавали офіційний запит до банку, детальне пояснення не отримали. Банк посилається на п 5.12, обгрунтовано чи ні - тепер питання для суду, там же і місце для трактування хронології подій. На тимчасове відновлення на 60 днів я б не сподівався.
Дякую за думку. Я не очікую винятків і не прошу «особливих правил». Мета — отримати мотивоване рішення по суті. Дію виключно в адміністративному полі: банк → НБУ / Омбудсман → Комітет ВРУ → КМУ / Мінфін.
Пропозиція 60 днів у режимі read-only / Two-Key — це не пільга, а безпечний технічний компроміс (без вихідних операцій, з ручною верифікацією). Якщо банк не готовий — ок, але нехай буде мотивована письмова позиція (загальна категорія підстави + порядок оскарження).
Я клієнт від самого запуску банку; мова не про преференції, а про прозору процедуру.
