RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 15:53

  Кащей написав:
  24589 написав:панове форумчани, ви шо реально за цю простиню не помітили патерн штучного інтелекту? там оці всі спічі по кругу навколо однієї думки різними фразами крутяться, і на конструкції подивіться…) дивний він цей вірус:)

Выдвигаю альтернативную версию, а точнее, альтернативно-параллельную (использование ИИ не отменяющую). Весь описанный кейс - экспериментальный проект пиар-подразделения банка по улучшению условий труда сотрудников службы поддержки (чтоб не просили у Гороха молочко за вредность) и улучшению общего имиджа фин.учреждения (если уж матюкают, то хоть пусть это изящней делают). Процент молодых-горячих в мониной аудитории в среднем выше, чем у других банков - вот и выгребает поддержка от "эмоционального" общения, плюс в различные паблики выплескивается вся эта эмоциональность. А уж какие технологии (ИИ или еще что) используются в ходе этого проекта - вопрос второй.

Слишком сложно, да и гороху плевать на тонкую душевную организацию студентов из службы поддержки. Можно ведь предположить и такое, что большинство из тех, кто пытается доказать бессмысленность попыток пободаться с банком-делают это в интересах банка.
Порт
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 06:17

Re: monobank

ох и история :mrgreen:

я понимаю там, что процедура, закон и все такое, но чисто по человечески понимаю банк.
там же стопудово бесконечные препирательства с поддержкой по любому поводу ( а повод у некоторых клиентов всегда есть) с бесконечными зверненнями, официальными ответами и другой ненужной возней. еще и с хамством, как выяснилось, по старой советской привычке
кому оно надо? проще отказаться от сотрудничества и закрыть вопрос, избавив себя от вечной мороки

надо быть людьми, даже если перед вами казалось бы безликая машина большой компании
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 709
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:10

З одного боку, пан Virus_900 трохи оживив гілку Монобанку.
З іншого, він надто зловживає гостинністю даного форуму. Бачу, що він має дуже багато вільного часу (можливо, пише з телефону під час відключень світла) і натхнення, але не розумію, яка користь з усієї цієї юридичної писанини.

Причина розриву - не вказана, не дивлячись на численні питання форумчан. Обматюкав Гороха - ну, так і скажи )) Але не думав, що це може бути причиною. Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.
Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.
Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих.
Искатель
 
Повідомлень: 6446
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:21

Re: monobank

  Искатель написав:Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.
Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.
Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих.


Трохи не так. Спочатку були емоції (неодноразові), потім розрив і знову емоції. Причини виникнення початкових емоцій не вказуються.
Navegantes
 
Повідомлень: 502
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:07

  smdtranz написав:ох и история :mrgreen:

я понимаю там, что процедура, закон и все такое, но чисто по человечески понимаю банк.
там же стопудово бесконечные препирательства с поддержкой по любому поводу ( а повод у некоторых клиентов всегда есть) с бесконечными зверненнями, официальными ответами и другой ненужной возней. еще и с хамством, как выяснилось, по старой советской привычке
кому оно надо? проще отказаться от сотрудничества и закрыть вопрос, избавив себя от вечной мороки

надо быть людьми, даже если перед вами казалось бы безликая машина большой компании




Понимаю человеческий ракурс: саппорту тоже непросто. В моём кейсе это не про «вечные препирательства». До 07.07 у меня действительно было несколько эмоциональных контактов — за тон я извинился, дальше общаюсь строго официально и спокойно. Я не прошу для себя «льгот». Прошу одно из двух:

1. мотивированное письмо по сути с фактами и порядком обжалования, или


2. технический компромисс на 60 дней — read-only / Two-Key (без исходящих, под ручной верификацией).
Право банка расторгнуть договор (10.4.1) я признаю, но если сослались на 5.12 — логично отримати обоснование по сути, а не общую формулу. Для меня «быть людьми» — это как раз закрыть вопрос корректно: либо объяснить конкретно, либо дать безопасный испытательный режим. Если банк напишет мотивированно — приму и пойду дальше.
Virus_900
 
Повідомлень: 29
З нами з: 17.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:14

  Искатель написав:З одного боку, пан Virus_900 трохи оживив гілку Монобанку.
З іншого, він надто зловживає гостинністю даного форуму. Бачу, що він має дуже багато вільного часу (можливо, пише з телефону під час відключень світла) і натхнення, але не розумію, яка користь з усієї цієї юридичної писанини.

Причина розриву - не вказана, не дивлячись на численні питання форумчан. Обматюкав Гороха - ну, так і скажи )) Але не думав, що це може бути причиною. Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.
Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.
Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих.



Дякую за зворотний зв’язок. Зауваження про «зловживання гостинністю» приймаю — далі писатиму коротко і лише за фактом результатів.

По суті:
• Банк послався на п. 5.12 (тон/взаємна повага). Конкретики (дата, цитати, акт) у відповіді не було.
• Емоції були до 07.07 — визнаю і вибачився; далі спілкуюся коректно. Нецензурної лексики/погроз не використовував.
• В застосунку не було етапу з пропозицією надати пояснення.
• Мій запит простий: або мотивований лист по суті з фактами та порядком оскарження, або безпечний технічний режим read-only / Two-Key на 60 днів (без вихідних операцій, з ручною верифікацією).

Щоб не розводити офтоп, беру паузу до офіційного результату (рішення банку/суд). Коли буде підсумок — коротко відпишуся.
Virus_900
 
Повідомлень: 29
З нами з: 17.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 22:07

  Virus_900 написав:
...
До 07.07 я неоднократно перегибал с тоном в чате/по телефону (не одна-две ситуации).
...


Неоднократно - ладно , понятно.

Но какая длительность такого общения?
Дл 07.07 - месяц? два месяца? полгода? год?
Или это весь период вашего обслуживания в МОНО?
Где єта красная линия, которая привела к разрыву отношений с банком?
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 03.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 272273274275
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2747)
10.11.2025 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.