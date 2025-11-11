Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 28 Всього голосів : 69 Додано: Чет 06 лис, 2025 15:53 Кащей написав: 24589 написав: панове форумчани, ви шо реально за цю простиню не помітили патерн штучного інтелекту? там оці всі спічі по кругу навколо однієї думки різними фразами крутяться, і на конструкції подивіться…) дивний він цей вірус:)

Выдвигаю альтернативную версию, а точнее, альтернативно-параллельную (использование ИИ не отменяющую). Весь описанный кейс - экспериментальный проект пиар-подразделения банка по улучшению условий труда сотрудников службы поддержки (чтоб не просили у Гороха молочко за вредность) и улучшению общего имиджа фин.учреждения (если уж матюкают, то хоть пусть это изящней делают). Процент молодых-горячих в мониной аудитории в среднем выше, чем у других банков - вот и выгребает поддержка от "эмоционального" общения, плюс в различные паблики выплескивается вся эта эмоциональность. А уж какие технологии (ИИ или еще что) используются в ходе этого проекта - вопрос второй. Выдвигаю альтернативную версию, а точнее, альтернативно-параллельную (использование ИИ не отменяющую). Весь описанный кейс - экспериментальный проект пиар-подразделения банка по улучшению условий труда сотрудников службы поддержки (чтоб не просили у Гороха молочко за вредность) и улучшению общего имиджа фин.учреждения (если уж матюкают, то хоть пусть это изящней делают). Процент молодых-горячих в мониной аудитории в среднем выше, чем у других банков - вот и выгребает поддержка от "эмоционального" общения, плюс в различные паблики выплескивается вся эта эмоциональность. А уж какие технологии (ИИ или еще что) используются в ходе этого проекта - вопрос второй.

Слишком сложно, да и гороху плевать на тонкую душевную организацию студентов из службы поддержки. Можно ведь предположить и такое, что большинство из тех, кто пытается доказать бессмысленность попыток пободаться с банком-делают это в интересах банка. Додано: Нед 09 лис, 2025 06:17 Re: monobank



я понимаю там, что процедура, закон и все такое, но чисто по человечески понимаю банк.

там же стопудово бесконечные препирательства с поддержкой по любому поводу ( а повод у некоторых клиентов всегда есть) с бесконечными зверненнями, официальными ответами и другой ненужной возней. еще и с хамством, как выяснилось, по старой советской привычке

кому оно надо? проще отказаться от сотрудничества и закрыть вопрос, избавив себя от вечной мороки



надо быть людьми, даже если перед вами казалось бы безликая машина большой компании

Додано: Пон 10 лис, 2025 09:10 З одного боку, пан Virus_900 трохи оживив гілку Монобанку.

З іншого, він надто зловживає гостинністю даного форуму. Бачу, що він має дуже багато вільного часу (можливо, пише з телефону під час відключень світла) і натхнення, але не розумію, яка користь з усієї цієї юридичної писанини.



Причина розриву - не вказана, не дивлячись на численні питання форумчан. Обматюкав Гороха - ну, так і скажи )) Але не думав, що це може бути причиною. Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.

Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.

Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих. Искатель Повідомлень: 6446 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1078 раз. Подякували: 4877 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лис, 2025 09:21 Re: monobank Искатель написав: Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.

Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.

Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь. Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих. Трохи не так. Спочатку були емоції (неодноразові), потім розрив і знову емоції. Причини виникнення початкових емоцій не вказуються.



Трохи не так. Спочатку були емоції (неодноразові), потім розрив і знову емоції. Причини виникнення початкових емоцій не вказуються.



я понимаю там, что процедура, закон и все такое, но чисто по человечески понимаю банк.

там же стопудово бесконечные препирательства с поддержкой по любому поводу ( а повод у некоторых клиентов всегда есть) с бесконечными зверненнями, официальными ответами и другой ненужной возней. еще и с хамством, как выяснилось, по старой советской привычке

кому оно надо? проще отказаться от сотрудничества и закрыть вопрос, избавив себя от вечной мороки



надо быть людьми, даже если перед вами казалось бы безликая машина большой компании ох и историяя понимаю там, что процедура, закон и все такое, но чисто по человечески понимаю банк.там же стопудово бесконечные препирательства с поддержкой по любому поводу ( а повод у некоторых клиентов всегда есть) с бесконечными зверненнями, официальными ответами и другой ненужной возней. еще и с хамством, как выяснилось, по старой советской привычкекому оно надо? проще отказаться от сотрудничества и закрыть вопрос, избавив себя от вечной морокинадо быть людьми, даже если перед вами казалось бы безликая машина большой компании







Понимаю человеческий ракурс: саппорту тоже непросто. В моём кейсе это не про «вечные препирательства». До 07.07 у меня действительно было несколько эмоциональных контактов — за тон я извинился, дальше общаюсь строго официально и спокойно. Я не прошу для себя «льгот». Прошу одно из двух:



1. мотивированное письмо по сути с фактами и порядком обжалования, или





2. технический компромисс на 60 дней — read-only / Two-Key (без исходящих, под ручной верификацией).

Понимаю человеческий ракурс: саппорту тоже непросто. В моём кейсе это не про «вечные препирательства». До 07.07 у меня действительно было несколько эмоциональных контактов — за тон я извинился, дальше общаюсь строго официально и спокойно. Я не прошу для себя «льгот». Прошу одно из двух: 1. мотивированное письмо по сути с фактами и порядком обжалования, или 2. технический компромисс на 60 дней — read-only / Two-Key (без исходящих, под ручной верификацией). Право банка расторгнуть договор (10.4.1) я признаю, но если сослались на 5.12 — логично отримати обоснование по сути, а не общую формулу. Для меня «быть людьми» — это как раз закрыть вопрос корректно: либо объяснить конкретно, либо дать безопасный испытательный режим. Если банк напишет мотивированно — приму и пойду дальше.

З іншого, він надто зловживає гостинністю даного форуму. Бачу, що він має дуже багато вільного часу (можливо, пише з телефону під час відключень світла) і натхнення, але не розумію, яка користь з усієї цієї юридичної писанини.



Причина розриву - не вказана, не дивлячись на численні питання форумчан. Обматюкав Гороха - ну, так і скажи )) Але не думав, що це може бути причиною. Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.

Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.

Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпішетесь. Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих. Дякую за зворотний зв'язок. Зауваження про «зловживання гостинністю» приймаю — далі писатиму коротко і лише за фактом результатів.





Дякую за зворотний зв’язок. Зауваження про «зловживання гостинністю» приймаю — далі писатиму коротко і лише за фактом результатів.



По суті:

• Банк послався на п. 5.12 (тон/взаємна повага). Конкретики (дата, цитати, акт) у відповіді не було.

• Емоції були до 07.07 — визнаю і вибачився; далі спілкуюся коректно. Нецензурної лексики/погроз не використовував.

• В застосунку не було етапу з пропозицією надати пояснення.

• Мій запит простий: або мотивований лист по суті з фактами та порядком оскарження, або безпечний технічний режим read-only / Two-Key на 60 днів (без вихідних операцій, з ручною верифікацією).



Щоб не розводити офтоп, беру паузу до офіційного результату (рішення банку/суд). Коли буде підсумок — коротко відпишуся.

...

До 07.07 я неоднократно перегибал с тоном в чате/по телефону (не одна-две ситуации).

...

Неоднократно - ладно , понятно.



Неоднократно - ладно , понятно.



Но какая длительность такого общения?

Дл 07.07 - месяц? два месяца? полгода? год?

Или это весь период вашего обслуживания в МОНО?

Где єта красная линия, которая привела к разрыву отношений с банком?

Повідомлень: 132 З нами з: 03.03.17 Подякував: 33 раз. Подякували: 14 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 20:15 Re: monobank Vatsyk написав: Неоднократно - ладно , понятно.



Но какая длительность такого общения?

Дл 07.07 - месяц? два месяца? полгода? год?

Или это весь период вашего обслуживания в МОНО?

Где єта красная линия, которая привела к разрыву отношений с банком? Неоднократно - ладно , понятно.Но какая длительность такого общения?Дл 07.07 - месяц? два месяца? полгода? год?Или это весь период вашего обслуживания в МОНО?Где єта красная линия, которая привела к разрыву отношений с банком?





Продолжительность. Активная фаза спора — ≈2 месяца: 07.07.2025 → 11.09.2025.

Это не весь период обслуживания. Я многолетний клиент; до июля 2025 конфликтов не было.

«Красная линия». До 07.07 было несколько эмоционально резких контактов в чате/по телефону; в финальном письме от 11.09 банк сослался на п. 5.12 (форма/тон общения). «Плашки» финмониторинга в приложении не было.

