Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:06

Re: Банк Альянс

Оновлення застосунку «Alliance Bank» та нові акції

Нові функції в застосунку «Alliance»

• віддалена актуалізація даних — завантажуйте фото паспорта або передавайте копії цифрових документів за допомогою «Дії» прямо в застосунку;

• ще більше інформації про операції — тепер можна переглянути МСС-код та ID-транзакції в деталях;

• отримуйте кешбек 5% за оплату комунальних послуг, навіть якщо шаблони не підтягнулися автоматично. Перейдіть в меню «Комунальні платежі», додайте адресу, натисніть «Додати компанію», введіть реквізити компанії і сплатіть необхідну суму.

️ Кешбек нараховується лише за оплати компаніям-постачальникам комунальних послуг, чий основний вид діяльності (КВЕД) є у цьому переліку .

Також варто відзначити, що при оплаті комунальних послуг за рахунок кредитного ліміту діє пільговий період до 62 днів, а не 92.
Фінанс уа в Телеграм.

Спробував своє ОСББ, КВЕД підходить. Мін платіж 10 грн, кешбек не дали, комісію зняли. Підтримка поки, що не відповіла, написав.
Все ще сире.
lel
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:50

lel
А де глянути мсс та перелік по квед?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 31.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:28

  lel написав:Спробував своє ОСББ, КВЕД підходить. Мін платіж 10 грн, кешбек не дали, комісію зняли. Підтримка поки, що не відповіла, написав.
Все ще сире.

Що характерно, коли людина у коментарях написала, ніби підтримка сказала, що сам так і буде, Бочаров сказав, що будуть карати таких операторів за неправильну консультацію. Схоже, що почати треба з самого Бочарова.
klug
 
Повідомлень: 8950
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1265 раз.
 
Профіль
 
