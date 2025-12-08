Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
monobank запустив «Базар» у застосунку
"Вокзал" та "Буцегарня" в стадії розробки.
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:30
