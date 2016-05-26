RSS
РВС Банк - неплатоспроможний

РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк - неплатоспроможний 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 13:37

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

А хтось там радiв, що йому грошi вже несуть.
sinowi

 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:06

  sinowi написав:А хтось там радiв, що йому грошi вже несуть.

Ніхто не вірив в щасливу розвязку
sens

 




 

 
3
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:18

sens
не раніше 16 березня почнуть нараховувати відсотки по вкладах , сплачувати будуть в касі . Карток і таке інше немає . Фонд з перехідним банком в особі Директора , перемудрив і відпрацював за межами повноважень
sens

 




 

 

Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:33

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

Якщо ви щоc знаєте, поясніть будь ласка, в якій касі?, де її адреса? а хто не живе в Києві, що тим робити?
sinowi

 




 

 
