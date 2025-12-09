Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
monobank запустив «Базар» у застосунку
"Вокзал" та "Буцегарня" в стадії розробки.
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:30
Додано: Вів 09 гру, 2025 17:59
дистанційне відкриття рахунку
дуже шкода, що в цьому банку не можна відкрити рахунок (най із віртуальною карткою) для особи 17р
їх CS продовжує казати що обов'язково треба їхати у відділення
