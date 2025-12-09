RSS
monobank

monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:30

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

monobank запустив «Базар» у застосунку

"Вокзал" та "Буцегарня" в стадії розробки.
M-Audio
 
Повідомлень: 3559
З нами з: 23.03.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:59

дистанційне відкриття рахунку

дуже шкода, що в цьому банку не можна відкрити рахунок (най із віртуальною карткою) для особи 17р
їх CS продовжує казати що обов'язково треба їхати у відділення
Ferd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 29.12.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
