Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:17

monobank змінив комісію на IBAN-перекази

monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За його словами, з моменту запуску банку у 2017 році тарифи на IBAN-платежі не змінювалися.
Раніше перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.

https://news.finance.ua/ua/monobank-ska ... n-perekazy
rollo
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 20.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
 
Зараз обговорюється
monobank (2781)
23.02.2026 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
