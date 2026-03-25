Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2026 10:54
idealstorm написав:
Берем попкорн і спостерігаємо.
Адвокати з Addati Group повідомили про початок правового захисту 19-річної Карини Кольб через можливе порушення її права на приватність і розголошення персональних даних.
Адвокатське об’єднання повідомило, що протягом трьох діб планує направити до Універсал Банку, Олега Гороховського та інших уповноважених осіб досудові вимоги. Серед умов врегулювання – публічні вибачення та спростування поширеної інформації, відшкодування шкоди, включно з компенсацією моральної шкоди, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.
якщо не домовляться, то рахунок банк точне не розблокує - може відмовити й з інших причин в обслуговуванні. а от моральна шкода - цікава річ.
Додано: Чет 19 бер, 2026 21:38
Щось чути за цього розбійника?
Він вже договорнячок намутив з тією дівчиною?
Додано: Суб 21 бер, 2026 12:50
Не передумали вони, за кредитні все ще так і не дозволяють закуплятись ОВДП?
Upd.: але подививсь, які вони ціни предлагають, шоб у них купить папери - та хай Бог милує і одводить од ціх попихачів.
Додано: Сер 25 бер, 2026 20:40
idealstorm написав:
Щось чути за цього розбійника?
Він вже договорнячок намутив з тією дівчиною?
Пишуть, що експертиза (брали наче відео) встановила, що флаг був таки кацапський
Тепер та дівчинка буде не з горохом спілкуватись, а з СБУ
Додано: Сер 25 бер, 2026 22:03
Kalgan написав:
Щось чути за цього розбійника?
Він вже договорнячок намутив з тією дівчиною?
Пишуть, що експертиза (брали наче відео) встановила, що флаг був таки кацапський
Тепер та дівчинка буде не з горохом спілкуватись, а з СБУ
Власне мені також на те виглядало по пропорціям.
СБУ навряд чи пошле до неї своїх агентів, а банк все одно не мав так вчинити.
Додано: Сер 25 бер, 2026 23:02
Kalgan написав:
Щось чути за цього розбійника?
Він вже договорнячок намутив з тією дівчиною?
Пишуть, що експертиза (брали наче відео) встановила, що флаг був таки кацапський
Тепер та дівчинка буде не з горохом спілкуватись, а з СБУ
А до чого тут та тряпка?
Якщо пролема у діях Гороха?
Тут же ш взагалі проблема може бути глибшою. Хто такий Горох, як він отримав фото, хто і де його розповсюджував? Де зберігаються клієнські дані, як вони захищені від третіх осіб (а горох і є третєю особою)?
Як би Пишний не був у сєкті разом з Горохом, то вже давно агалі там мала бути призначена позапланова перевірка від НБУ і зроблені приписи щодо порушень.
Але ж всі знають, що Горох мазана людина.
Подивимся і завтра на цей цирк з Пишним, цікаво яку відмазку будуть строчити
