Адвокати з Addati Group повідомили про початок правового захисту 19-річної Карини Кольб через можливе порушення її права на приватність і розголошення персональних даних.
Адвокатське об’єднання повідомило, що протягом трьох діб планує направити до Універсал Банку, Олега Гороховського та інших уповноважених осіб досудові вимоги. Серед умов врегулювання – публічні вибачення та спростування поширеної інформації, відшкодування шкоди, включно з компенсацією моральної шкоди, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.
якщо не домовляться, то рахунок банк точне не розблокує - може відмовити й з інших причин в обслуговуванні. а от моральна шкода - цікава річ.
idealstorm написав:Щось чути за цього розбійника? Він вже договорнячок намутив з тією дівчиною?
Пишуть, що експертиза (брали наче відео) встановила, що флаг був таки кацапський Тепер та дівчинка буде не з горохом спілкуватись, а з СБУ
А до чого тут та тряпка? Якщо пролема у діях Гороха? Тут же ш взагалі проблема може бути глибшою. Хто такий Горох, як він отримав фото, хто і де його розповсюджував? Де зберігаються клієнські дані, як вони захищені від третіх осіб (а горох і є третєю особою)? Як би Пишний не був у сєкті разом з Горохом, то вже давно агалі там мала бути призначена позапланова перевірка від НБУ і зроблені приписи щодо порушень. Але ж всі знають, що Горох мазана людина. Подивимся і завтра на цей цирк з Пишним, цікаво яку відмазку будуть строчити
Юрист представляє інтереси «Універсал Банку». За його словами, для перевірки була залучена спеціалізована державна установа, яка проаналізувала як фото, так і фрагменти відео.
Що показала експертиза У висновку експертів зазначено, що зображений на тлі клієнтки прапор «відповідає візуальним характеристикам прапора РФ» і не має ознак, притаманних прапору Словенії — зокрема, на ньому відсутній герб.
Після отримання результатів банк передав інформацію до Служби безпеки України та продовжує взаємодію з Національним банком. У фінустанові наголошують, що діяли в межах чинного законодавства та не порушували норм щодо захисту персональних даних.
Звичайно, як вони по частковому фото зробили висновок про матеріальну річ? Наприклад по фото можна зробити висновок людина жива/мертва чи спить.
Короче укр-бидлоеліта як завжди, не хоче Горох зізнатися що споров дурню, він вкладе мільйони, заручиться допомогою СБУ, поліції, контрозвідки - але не признається що неправ.
Ой+ написав:Власне мені також на те виглядало по пропорціям.
Цікаво, як ти визначив що за прапор, не побачивши його вживу? А тільки частину по фото?
Поясню тобі. Якщо прапор якось спеціально не обернули-склали чи якийсь нестандарт з аліекспрес і т.д., то край герба від краю мав би відходити від краю майже на дві ширини полоси і виглядати за вуха. А відкривши в пайнті і прикунивши пікселі бачу, що цього нема. Хоча це напевно не доказ і не надає підстав на все подальше.