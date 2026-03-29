Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 71 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 6% 4 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 39% 28 Всього голосів : 71 Додано: Нед 29 бер, 2026 16:14 Re: monobank NFC для Дії необхідно, щоб упевнитися в наявності біометричного документу на руках... Howl

Повідомлень: 6429 З нами з: 08.03.18 Додано: Нед 29 бер, 2026 18:18 Re: monobank
Але ж і "Дія.підпис" функціонує схожим чином. Хоча нещодавно там відбулися зміни, і тепер підписати документ можна тільки за допомогою NFC, то може вони дійсно відмовилися від зберігання ключів в себе.

Это когда такое изменение было? У тех, что я читал, NFC добавили только на этап генерирования ключа. А на стадии, собственно, подписи, наоборот, убрали проверку по фото и оставили только ввод кода. Правда, код теперь стал шестицифренным. Может и действительно весь ключ только из этого кода и состоит теперь... moveton

Повідомлень: 6831 З нами з: 23.03.18 Додано: Нед 29 бер, 2026 19:14

Это когда такое изменение было? У тех, что я читал, NFC добавили только на этап генерирования ключа. А на стадии, собственно, подписи, наоборот, убрали проверку по фото и оставили только ввод кода. Правда, код теперь стал шестицифренным. Может и действительно весь ключ только из этого кода и состоит теперь...

Изменение было сделано недавно, не скажу когда именно.

Но точно знаю, что теперь дія.підпис на устройстве без NFC даже не запускается, в привычной манере не упоминая даже полслова о том, в чём, собственно, проблема.



Я не знаю, как там реализован процесс шифрования, но знаю, как должно быть.

Ключ шифрования для подписи должен храниться в документе, который прикладывается к NFC. Его чип и подписывает хеш документа, не отдавая ключ в телефон/планшет (откуда его можно украсть). В идеале в чипе вообще не должно быть механизма, позволяющего ключ шифрования оттуда считать. Поэтому никакой генерации ключа быть не должно, ключ генерируется и записывается в чип один раз при изготовлении документа.



Код на входе в программу - это просто парольная защита приложения, никакого отношения к подписи не имеет. M-Audio Повідомлень: 3650 З нами з: 23.03.11 Додано: Нед 29 бер, 2026 19:31

Ключ шифрования для подписи должен храниться в документе, который прикладывается к NFC. Его чип и подписывает хеш документа, не отдавая ключ в телефон/планшет (откуда его можно украсть). (...)

Абсолютно согласен. Но здесь нас поджидает очередная подстава.

Краем уха слышал, что при выдаче ИД-карты у неё дефолтный пин-код 2222, и поменять его нельзя. А это дополнительно ломает всю логику процесса эл.подписи. (тырим чужую ИД-карту, прикладываем, вводим известный пин-код, подписываем от имени левого чела)

(правда, слышал это до 2022. Может, что-то и поменялось. Может даже в лучшую сторону ) Driver Повідомлень: 484 З нами з: 13.06.16

Повідомлень: 484 З нами з: 13.06.16 Додано: Нед 29 бер, 2026 19:31 Re: monobank
Изменение было сделано недавно, не скажу когда именно.

Но точно знаю, что теперь дія.підпис на устройстве без NFC даже не запускается, в привычной манере не упоминая даже полслова о том, в чём, собственно, проблема.

Видимо, совсем на днях. Две недели назад у меня на смартфоне без NFC ещё было так: https://diia.gov.ua/news/diiapidpys-nfc ... zruchnosti Т.е., если со старых времён сохранился ключ ("створений Дія.Підпис"), то всё запускается и подписывается, требуя только введения кода подписи. Потом этот ключ пролюбили, выйдя из Дии, и стало говорить, что для создания нового уже нужен NFC. Вполне внятно. Но это неделю назад было. Может сегодня уже и совсем не запускается.



А он тут при чём? Тот для общей защиты приложения. Я про код, который вводится на этапе подписи.

Видимо, совсем на днях. Две недели назад у меня на смартфоне без NFC ещё было так: https://diia.gov.ua/news/diiapidpys-nfc ... zruchnosti Т.е., если со старых времён сохранился ключ ("створений Дія.Підпис"), то всё запускается и подписывается, требуя только введения кода подписи. Потом этот ключ пролюбили, выйдя из Дии, и стало говорить, что для создания нового уже нужен NFC. Вполне внятно. Но это неделю назад было. Может сегодня уже и совсем не запускается.

А он тут при чём? Тот для общей защиты приложения. Я про код, который вводится на этапе подписи. Который раньше был 5 цифр + фото, а теперь просто 6 цифр. Может и он к подписи не имеет и его спрашивают по приколу. Но если другой ключ не хранится, то только этот код для подписи и остаётся. moveton

Повідомлень: 6831 З нами з: 23.03.18 Додано: Нед 29 бер, 2026 19:32
Ну так, воно з самого початку функціонує таким чином. Але річ у тому, що це нівелює саму ідею електронного підпису. Коли приватний ключ стає відомим третій особі, це називається компроментацією, і в загальному випадку такий ключ підлягяє негайному маркуванню як вилучений, і подальшому перевипуску. А тут ключ з самого початку відомий не просто третій особі, а саме тій особі, яка з великою ймовірністю може бути опонентом чи навіть відповідачем в спорах з шахрайства, пов'язаного з використанням електроних засобів доступу.

Саме так. Тому вважаю, слід подати запит в банк на наявність механізму відзиву свого ключа із монобанку. Або як мінімум дізнатись термін дії поточного ключа, який вони згенерували для вашого імені (а ключ 100% має expiry date), і тоді, якщо закрити рахунок вже зараз, буде впевненість, що після цієї дати ніхто нічого не підпише.

А взагалі, такими шарашкіними конторами взагалі треба перестати користуватись. Що з мого боку вже і зроблено. Але мільйони(!) людей все ще обожнюють цей бренд.



Я про код, который вводится на этапе подписи. Который раньше был 5 цифр + фото, а теперь просто 6 цифр. Может и он к подписи не имеет и его спрашивают по приколу.



Я про код, который вводится на этапе подписи. Который раньше был 5 цифр + фото, а теперь просто 6 цифр. Может и он к подписи не имеет и его спрашивают по приколу.

Це лише пін-код, і дійсно, він до ключа не має жодного відношення. Ну, це лиш ширмочка до підпису, щоб уже геть зовсім нічого не лишати без вводу хоч якогось коду. Але це - не сам підпис. І це - кричуще невігластво! Або ж... так і було задумано? Така собі закладена бомба в майбутнє, якщо треба буде щось у громадян централізовано відібрати - ну там, сучасне розкуркулення запустять чи що (з влади станеться)...😠 Ключі фізосіб у банків та в держави (з дії) у руках. Все підпишуть за людей, і юридично все буде чисто.



Тому я принципово виступаю проти як дії, так і зашитих в різні банк.додатки ключів. Це нівелює саму суть електронного цифрового підпису. Більше того, це наче роблять із користувача інваліда: ну от уявіть, що це замість вас беруть ручку і підписують паперовий документ вашим підписом! Нечувано!



Саме так. Тому вважаю, слід подати запит в банк на наявність механізму відзиву свого ключа із монобанку. Або як мінімум дізнатись термін дії поточного ключа, який вони згенерували для вашого імені (а ключ 100% має expiry date), і тоді, якщо закрити рахунок вже зараз, буде впевненість, що після цієї дати ніхто нічого не підпише.А взагалі, такими шарашкіними конторами взагалі треба перестати користуватись. Що з мого боку вже і зроблено. Але мільйони(!) людей все ще обожнюють цей бренд.Це лише пін-код, і дійсно, він до ключа не має жодного відношення. Ну, це лиш ширмочка до підпису, щоб уже геть зовсім нічого не лишати без вводу хоч якогось коду. Але це - не сам підпис. І це - кричуще невігластво! Або ж... так і було задумано? Така собі закладена бомба в майбутнє, якщо треба буде щось у громадян централізовано відібрати - ну там, сучасне розкуркулення запустять чи що (з влади станеться)...😠 Ключі фізосіб у банків та в держави (з дії) у руках. Все підпишуть за людей, і юридично все буде чисто.Тому я принципово виступаю проти як дії, так і зашитих в різні банк.додатки ключів. Це нівелює саму суть електронного цифрового підпису. Більше того, це наче роблять із користувача інваліда: ну от уявіть, що це замість вас беруть ручку і підписують паперовий документ вашим підписом! Нечувано!У підсумку: лише реальна наявність ЕЦП (КЕП) на руках дає контроль над тим, які документи дійсно підписані вами. Тому - ключ від Привату (або іншого джерела, яке вам доступне для генерації файлового ключа) маст хев для того, щоб бути впевненим у тому, що електронний підпис, який начебто належить вам (криптографічно), був поставлений на конкретний документ справді і безпосередньо вами. won

