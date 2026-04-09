monobank

monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 08:49

  24589 написав:щоб на ID-картці був КЕП, його туди власник має записати в КНЕДП МВС України.
Зараз така послуга тимчасово не надається.

  24589 написав:по дефолту на чіпі зберігається просто місце реєстрації
Уже давно не зберігається. Відмовилися від цього.
Howl
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2026 17:35

  WallNutPen написав:Это и сейчас запускается. Чисто случайно создал новый Дию-підпис буквально за пару дней до обязательности NFC. Все работает. Чисто по коду (пину). Фотоверификацию не требует. Главное теперь я так понял из Дии на телефоне не выходить ;)

Кстати, увы, не достаточное условие. На другом аппарате точно не выходил, а сегодня обнаружил, что старая подпись всё равно сдохла. Хотя обещалась быть до 2027 года и пару недель назад ещё была. Одна радость: этот с NFC и по заграну активировать новую получилось без проблем.
moveton
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 15:59

  binommisha9 написав:Тільки нещодавно хвалив monobank, а зараз мені раптово закрили кредитний ліміт без жодних пояснень. При цьому кредитна історія в мене хороша, прострочень ніколи не було :shock: :shock: :shock: .

щось це заразне у банків. Зовсім нещодавно Восток почав різати людям ліміти. Ну там хоч начебто розібралися - в кого більше 20 т залишили по 20т. А цікаво, з Монею що? Багато кред карток в інших банках маєте? Багато кредитних коштів використовуєте, в тому числі і з самого Монобанку? Бо він може по КІ бачити, як у вас справи - може прострочок і не було, але якщо приміром на пару сотень тисяч залізли у кред ліміти, то Моно може напевно і зменшити власний КЛ.
1finanсier
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 16:04

Такий досвід геть не тішить. Це виходить тоді, в будь який момент і новий підпис може злетіти, і знову потрібно буде діставати свій закордонний аусвайс? А якщо не буде під рукою? Коротше напевно, хотіли зробити як краще, а вийшло, як завжди.
1finanсier
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 20:02

  1finanсier написав:Такий досвід геть не тішить. Це виходить тоді, в будь який момент і новий підпис може злетіти, і знову потрібно буде діставати свій закордонний аусвайс? А якщо не буде під рукою? Коротше напевно, хотіли зробити як краще, а вийшло, як завжди.

Всё так, да. Оно и раньше слетало в произвольный момент (понятное дело, что обнаруживалось это, когда срочно нужно что-то подписать) задолго до обещаемого года, но раньше для реактивации хватало своей физии, а теперь, если идёшь куда-то, где нужно что-то через Дию подписывать (например, банк "Клиринговый дом"), то стоит и паспорт из Дии с собой таскать, иначе может получиться упс. Всё для удобства.
moveton
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 13:44

Поділіться досвідом, будь ласка, якщо звернутися на ГЛ можуть дати/збільшити КЛ? В застосунку не виходить, пишуть, користуйтеся картою і тоді збільшимо. Карта постійно у використанні, але депозитів, до прикладу, в цьому банку немає.
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 20:03

  Leviafan написав:Поділіться досвідом, будь ласка, якщо звернутися на ГЛ можуть дати/збільшити КЛ? В застосунку не виходить, пишуть, користуйтеся картою і тоді збільшимо. Карта постійно у використанні, але депозитів, до прикладу, в цьому банку немає.

Так, можуть. Був такий кейс у знайомої, в застосунку нічого не показувало, а через підтримку налили 60к.
lloydbanksua
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 12:41

lloydbanksua
Дякую, спробую через ГЛ.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 20:48

Голову вже помили?
Що чути?
idealstorm
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:13

Маєте на увазі голову банку? Щось те якось недобрим відлунює (коли когось помили...).
Чи Ви про наші власні голови?
Шо за "інтріга"?
