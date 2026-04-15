Народні рейтинги: Банки,
monobank

monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 07:55

  alibob написав:
  idealstorm написав:Голову вже помили?
Що чути?

Маєте на увазі голову банку? Щось те якось недобрим відлунює (коли когось помили...).
Чи Ви про наші власні голови?
Шо за "інтріга"?

За ситуацію з дівчиною, той скандал "з немитою головою та флагом рф".
lloydbanksua
Повідомлень: 1772
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 06:57

Re: monobank

При переказі на карту інших банків після введення номера карти, моно ідентифікує отримувача, підтягується ім'я і перша літера прізвища (в деяких банках). Від чого залежить ця ідентифікація? Коли вона буде, а коли ні?
otshelnick1
 
Повідомлень: 264
З нами з: 13.10.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 09:37

Вроде, как с 1 октября прошлого года обязана быть всегда. А зависит, видимо, от тормознутости банка-получателя, который до сих пор не реализовал предоставление этой информации и этим нарывается на штраф от НБУ.
moveton
Повідомлень: 6907
З нами з: 23.03.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 10:36

Це дійсно проблема. Тому питання, як робити перекази без передачі таких даних, залишається дуже актуальним.

  won написав:
  Faceless написав:З інструкції про безготівкові розрахунки:

26-1. Надавач платіжних послуг отримувача після кожного зарахування коштів на рахунок отримувача зобов’язаний надати отримувачу інформацію щодо ...платника... за умови, що така інформація надана надавачем платіжних послуг платника.

Отож питання дуже просте: які надавачі платіжних послуг не надають таку інформацію про платника?


  won написав:
  1finanсier написав:цікаво, а що то у вас за перекази такі, що дуже не хочете, щоб отримувач щось знав про відправника?

Звичайні перекази, або там скинутись на певні спільні збори. Але отримувачу давати знати мої реквізити не бажаю, навіть (особливо) якщо отримувач знає мене особисто. Інформаційна гігієна - випускати про себе так мало інформації, як тільки можливо.
won
 
Повідомлень: 244
З нами з: 15.05.24
Подякував: 330 раз.
Подякували: 33 раз.
 
