RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:39

  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5829
З нами з: 05.05.21
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:44

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:

Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.
Искатель
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:14

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:

Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.

Комунальні послуги, наприклад за розподіл газу чи абонплата - суми невеликі до 100 грн
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17935
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:46

  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

В их банкомате снять вроде, округлив понятно.
Feh14
 
Повідомлень: 139
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:55

А какая тут минимальная сумма пополнения мобильного, может кто то знает?
Спасибо.
Feh14
 
Повідомлень: 139
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:25

Amethyst кеш через банкомат?
Marica
 
Повідомлень: 184
З нами з: 06.08.16
Подякував: 88 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 04:33

  Marica написав:Amethyst кеш через банкомат?

Да, я выше писал, но без комиссии только через родной, а карта показывает что в Киеве 7 банкоматов Пиреуса, что дальше даже смотреть не стал.
Feh14
 
Повідомлень: 139
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:00

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:

А де мінімальні втрати ? Скільки п2п та сеп у них забирає?
Rack
 
Повідомлень: 676
З нами з: 29.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 37383940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 141, 142, 143
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1420 670418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2024 13:38
quadro_tony_da
Райффайзен Банк 1 ... 204, 205, 206
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2057 1074991
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2024 12:25
RaifHelp
Юнекс Банк 1 ... 135, 136, 137
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1363 473530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2024 11:26
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.