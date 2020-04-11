|
|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:39
Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6123
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 1191 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:44
Amethyst написав: Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП
Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6297
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1050 раз.
- Подякували: 4860 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:14
Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП
Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.
Комунальні послуги, наприклад за розподіл газу чи абонплата - суми невеликі до 100 грн
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18045
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 947 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:46
Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
В их банкомате снять вроде, округлив понятно.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 вер, 2024 16:55
А какая тут минимальная сумма пополнения мобильного, может кто то знает?
Спасибо.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 вер, 2024 11:25
Amethyst кеш через банкомат?
-
Marica
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 06.08.16
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 04:33
Marica написав:Amethyst
кеш через банкомат?
Да, я выше писал, но без комиссии только через родной, а карта показывает что в Киеве 7 банкоматов Пиреуса, что дальше даже смотреть не стал.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 жов, 2024 13:00
Amethyst написав: Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП
А де мінімальні втрати ? Скільки п2п та сеп у них забирає?
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 жов, 2024 21:12
Rack написав: Amethyst написав: Искатель написав:
Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.
Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП
А де мінімальні втрати ? Скільки п2п та сеп у них забирає?
СЕП 0.5%, P2P - 1%
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1645
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 18 лют, 2025 18:14
Замовив через додаток банка нову карту, бо у попередньої закінчився термін діç. Прислали дуже швидко, вже наступного дня була у відділенні НП. Але термін дії картки замість 3х років виявився 2.5 роки. я там розумію ще 1−2 місяці менше, но пів-року це явно перебір. Написав скаргу на ГЛ банку, відповіли що з їх точки зору це нормально
-
yuluk
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 04.02.11
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|160
|137629
|
Вів 18 лют, 2025 18:22
24589
|
|2323
|1211972
|
|
|77
|19603
|
Вів 18 лют, 2025 15:50
nord
|