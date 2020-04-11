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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:39

  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:44

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:

Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:14

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:

Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.

Комунальні послуги, наприклад за розподіл газу чи абонплата - суми невеликі до 100 грн
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:46

  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

В их банкомате снять вроде, округлив понятно.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:55

А какая тут минимальная сумма пополнения мобильного, может кто то знает?
Спасибо.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:25

Amethyst кеш через банкомат?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 04:33

  Marica написав:Amethyst кеш через банкомат?

Да, я выше писал, но без комиссии только через родной, а карта показывает что в Киеве 7 банкоматов Пиреуса, что дальше даже смотреть не стал.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:00

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:

А де мінімальні втрати ? Скільки п2п та сеп у них забирає?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:12

  Rack написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:

А де мінімальні втрати ? Скільки п2п та сеп у них забирає?

СЕП 0.5%, P2P - 1%
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:14

Замовлення нової карти

Замовив через додаток банка нову карту, бо у попередньої закінчився термін діç. Прислали дуже швидко, вже наступного дня була у відділенні НП. Але термін дії картки замість 3х років виявився 2.5 роки. я там розумію ще 1−2 місяці менше, но пів-року це явно перебір. Написав скаргу на ГЛ банку, відповіли що з їх точки зору це нормально
yuluk
 
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