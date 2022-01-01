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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 11:00

yuluk Перевыпуск был платный?
lubarec
 
Повідомлень: 469
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 19:03

  lubarec написав:yuluk Перевыпуск был платный?

100 грн. пластик.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1648
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 16:48

Re: Піреус Банк МКБ

Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?

Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком

Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку. :)
Rebel
 
Повідомлень: 264
З нами з: 08.12.09
Подякував: 63 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 21:26

  Rebel написав:Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?

Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком

Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку. :)

Можна картку відкрити у відділенні, традиційно. Батько так відкривав, теж 70+.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1648
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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  #<1 ... 38394041
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