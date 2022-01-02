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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:41

Київські відділення Піреус

хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?
24589
 
Повідомлень: 182
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:33

  24589 написав:хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?

Пластик платний - 100 грн.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1675
З нами з: 22.04.20
Подякував: 80 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 00:32

  lloydbanksua написав:
  24589 написав:хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?

Пластик платний - 100 грн.

Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку, то бесплатно.
Если открыть сначала виртуалку, то пластик идёт как допка за 100 грн.
Feh14
 
Повідомлень: 205
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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