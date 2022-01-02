|
|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 тра, 2025 18:41
хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?
-
24589
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 25 тра, 2025 21:33
24589 написав:
хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?
Пластик платний - 100 грн.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 тра, 2025 00:32
lloydbanksua написав: 24589 написав:
хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?
Пластик платний - 100 грн.
Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку, то бесплатно.
Если открыть сначала виртуалку, то пластик идёт как допка за 100 грн.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 тра, 2025 06:14
Feh14 недавно маме открывали в отделении, сказала сразу, что пластик платный.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 тра, 2025 08:29
Feh14 написав: lloydbanksua написав: 24589 написав:
хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?
Пластик платний - 100 грн.
Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку, то бесплатно.
Если открыть сначала виртуалку, то пластик идёт как допка за 100 грн.
в якому відділенні відкривали?
-
24589
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 тра, 2025 11:26
lloydbanksua написав:Feh14
недавно маме открывали в отделении, сказала сразу, что пластик платный.
Потому что просили зарегиться в приложении и потом получить пластик.
Всем так говорят. Нужно говорить сразу пластик, как первую карту.
В тарифах это есть.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 тра, 2025 11:42
24589 написав:
в якому відділенні відкривали?
Поспект Мира 13. Они сами могут не знать об этом ньюансе. Ни какого онлайн, ну нет телефона, всё.
Открывают всё на бумаге. Онлайн потом, не нужен.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|276
|123101
|
Нед 25 тра, 2025 20:23
KVV
|
|2553
|1579531
|
|
|1485
|517995
|
|