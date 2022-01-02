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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

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Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:41

Київські відділення Піреус

хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?
24589
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:33

  24589 написав:хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?

Пластик платний - 100 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 00:32

  lloydbanksua написав:
  24589 написав:хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?

Пластик платний - 100 грн.

Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку, то бесплатно.
Если открыть сначала виртуалку, то пластик идёт как допка за 100 грн.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 06:14

Feh14 недавно маме открывали в отделении, сказала сразу, что пластик платный.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1680
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 08:29

  Feh14 написав:
  lloydbanksua написав:
  24589 написав:хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?

Пластик платний - 100 грн.

Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку, то бесплатно.
Если открыть сначала виртуалку, то пластик идёт как допка за 100 грн.

в якому відділенні відкривали?
24589
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 11:26

  lloydbanksua написав:Feh14 недавно маме открывали в отделении, сказала сразу, что пластик платный.

Потому что просили зарегиться в приложении и потом получить пластик.
Всем так говорят. Нужно говорить сразу пластик, как первую карту.
В тарифах это есть.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 11:42

  24589 написав:в якому відділенні відкривали?

Поспект Мира 13. Они сами могут не знать об этом ньюансе. Ни какого онлайн, ну нет телефона, всё.
Открывают всё на бумаге. Онлайн потом, не нужен.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:11

Re: Піреус Банк МКБ

зробив 4 покупки по 5 доларів кожна впродовж 10 хвилин в зарубіжному інтернет магазині

моментально заблокували картку
трубку щоб вирішити питання не беруть
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:39

  quadro_tony_da написав:зробив 4 покупки по 5 доларів кожна впродовж 10 хвилин в зарубіжному інтернет магазині

моментально заблокували картку
трубку щоб вирішити питання не беруть

У багатьоХ банках фродконтРоль налаштован на 3..5 покупки впродовж 15хв, а потім блок на 1..2 години
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:09

Re: Піреус Банк МКБ

тут розблокували тільки після телефонного дзвінка
quadro_tony_da
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