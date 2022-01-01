|
|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 чер, 2025 10:28
У когось було, що завис вивід з Winbox - пише, що в процесі обробки, і так вже хвилин 15. Тобто оперативно скористатися коштами не вийде...
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1053
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 чер, 2025 10:40
1finanсier
Да, редко, но бывает... Звонок на горячку - и они проталкивают
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 21 чер, 2025 12:04
Feh14 написав: Rebel написав:
Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?
Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком
Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.
Если нужен пластик, то вот этого всего 1,2,3,4, НЕ НУЖНО делать, а нужно сразу в отделение идти, будет пластик бесплатно.
А если делать 1,2,3,4, пластик будет как допка, за 100, кажется, гривен.
Поздно увидел ваш вопрос.
И да, для пенсионера вариант идеальный, имей свои 2% и не заморачивайся с категориями, выводом на карту и т.д..
Открыл карту через приложение, кредитный лимит 0.
-
andyteam
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 21 чер, 2025 13:44
andyteam написав:
кредитный лимит 0.
Все горазд, карта дебетна.
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 373
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 19:32
оплатив комуналку (Yasno)
а кешбеку нема
дивно
може з затримкою нарахують
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 19:45
quadro_tony_da, до 10-ти днів чекай, потім звертайся до чату.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6337
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 1136 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 02 лип, 2025 19:58
quadro_tony_da написав:оплатив комуналку (Yasno)
а кешбеку нема
дивно
може з затримкою нарахують
А хіба МСС 4900 комуналь не в виключеннях?
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3540
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1106 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 20:02
Howl написав:
до 10-ти днів чекай, потім звертайся до чату.
маячня, за всі інші покупки моментально кешбек нараховують
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 20:54
lel
МСС 4900 - так, у виключеннях
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|161
|140628
|
Сер 02 лип, 2025 20:24
V2
|
|2584
|1593255
|
|
|2231
|1117188
|
Пон 30 чер, 2025 22:54
klug
|