так
потім укркапітал (але дуже давно, може зараз вже з картками...)
бак Січ (RIP) і ще якісь були.. але це мабуть швидше виняток ніж правило - депо без карток
Додано: Чет 10 лип, 2025 08:27
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:14
Re: Піреус Банк МКБ
По этому моменту тут уже писали, но расскажу и свой случай.
Заказал карту (пластик) через приложение, пришла быстро на следующий день. НО срок до 08/27,что на год меньше, чем по тарифам. Далее идём, карту не могу активировать - выдаёт ошибку. Через горячую линию зафиксировали обращение, через отделение банка тоже. Ждём реакции.
Додано: П'ят 01 сер, 2025 11:05
фініта ля комедія...
КБ капут із 1 вересня..
4 роки протримався банчик....
Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:44
найближча (не аналогічна) альтернатива - Юнекс кредитка 1.5% на все
Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:01
Краще, ніж нічого.
Додано: Нед 03 сер, 2025 08:07
А на дебетке ЮнексСмарт работает, не в курсе? По условиям вроде должно.
И там вывод от 10 вроде? Или 100?
Дякую.
* А, все таки 100, не годится. На основные категории кешбеки больше есть, а это так, для мелочи всякой.
Додано: Нед 03 сер, 2025 10:26
И лимит по ходу очень туго дают. Мне везде дают а тут нихт))
Додано: Чет 07 сер, 2025 00:11
1. Додаток не працює. Кажуть, збій роботи, невідомо чи хоч завтра запрацює.
2. Карта стала не прийматися деякими закордонними сервісами.
3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.
Оскільки у них КБ фіксується по сумі списання, то й останні дні міс будуть без КБ
Додано: Чет 14 сер, 2025 11:07
Естественно, смысл банка теряется в ноль.
Да и остальных где процент 1 за всё но вывод от сотки. Слишком мало тратится в этом всё остальном.
