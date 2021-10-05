RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:27

  24589 написав:
  greenozon написав:рахунок дуже навіть може бути до депо замість картки (мав таке в декількох банках, але не тут)
до цього приглядаюсь

комінвестбанк?


так
потім укркапітал (але дуже давно, може зараз вже з картками...)
бак Січ (RIP) і ще якісь були.. але це мабуть швидше виняток ніж правило - депо без карток
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:14

Re: Піреус Банк МКБ

По этому моменту тут уже писали, но расскажу и свой случай.
Заказал карту (пластик) через приложение, пришла быстро на следующий день. НО срок до 08/27,что на год меньше, чем по тарифам. Далее идём, карту не могу активировать - выдаёт ошибку. Через горячую линию зафиксировали обращение, через отделение банка тоже. Ждём реакции.
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 11:05

фініта ля комедія...


КБ капут із 1 вересня..

https://piraeusbank.ua/ua/press-center/ ... mi-keshbek


4 роки протримався банчик....

https://piraeusbank.ua/ua/press-center/ ... eshbekom-2


:mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:41

Да, жаль, альтернативы по сути и нет с такими условиями(
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:44

  Feh14 написав:Да, жаль, альтернативы по сути и нет с такими условиями(


найближча (не аналогічна) альтернатива - Юнекс кредитка 1.5% на все
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:01

  greenozon написав:
  Feh14 написав:Да, жаль, альтернативы по сути и нет с такими условиями(


найближча (не аналогічна) альтернатива - Юнекс кредитка 1.5% на все
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek

Краще, ніж нічого.
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 08:07

  greenozon написав:
  Feh14 написав:Да, жаль, альтернативы по сути и нет с такими условиями(


найближча (не аналогічна) альтернатива - Юнекс кредитка 1.5% на все
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek

А на дебетке ЮнексСмарт работает, не в курсе? По условиям вроде должно.
И там вывод от 10 вроде? Или 100?
Дякую.
* А, все таки 100, не годится. На основные категории кешбеки больше есть, а это так, для мелочи всякой.
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:26

  greenozon написав:
  Feh14 написав:Да, жаль, альтернативы по сути и нет с такими условиями(


найближча (не аналогічна) альтернатива - Юнекс кредитка 1.5% на все
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek

И лимит по ходу очень туго дают. Мне везде дают а тут нихт))
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 00:11

1. Додаток не працює. Кажуть, збій роботи, невідомо чи хоч завтра запрацює.
2. Карта стала не прийматися деякими закордонними сервісами.
3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.
Оскільки у них КБ фіксується по сумі списання, то й останні дні міс будуть без КБ
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:07

Естественно, смысл банка теряется в ноль.
Да и остальных где процент 1 за всё но вывод от сотки. Слишком мало тратится в этом всё остальном.
