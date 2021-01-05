|
Піреус Банк МКБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:10
Visky написав:
3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.
DCC гривнева обробляється копійка в копійку
1
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:58
lloydbanksua написав: ramzes4 написав: Visky написав:
3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.
DCC гривнева обробляється копійка в копійку
В таком случае лучше тогда Восток, там хоть какой-то кешбек начислят (на iHerb, например).
а шо вони теж покривають DCC в повному обсязі?
