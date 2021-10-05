RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:10

  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2541 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:20

  ramzes4 написав:
  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:

В таком случае лучше тогда Восток, там хоть какой-то кешбек начислят (на iHerb, например).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:58

  lloydbanksua написав:
  ramzes4 написав:
  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:

В таком случае лучше тогда Восток, там хоть какой-то кешбек начислят (на iHerb, например).
а шо вони теж покривають DCC в повному обсязі?
24589
 
Повідомлень: 246
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:33

24589 Схоже на це. Тому що, скільки купляв на закордонних сайтах, завжди знімало копійка в копійку + у них часто гарний курс.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:32

Re: Піреус Банк МКБ

можна видаляти банк остаточно
і остаточно переходити на Bybit карту

там кешбек теж на все але в рази більший, до 10%
і без податку
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:02

Re: Піреус Банк МКБ

таке питання оплатив 12 днів назад товар на розетці
а зараз повернення оформили
платіж повернеться впродовж 3 днів

кешбек при цьому лишиться чи теж віднімуть?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 00:49

  quadro_tony_da написав:таке питання оплатив 12 днів назад товар на розетці
а зараз повернення оформили
платіж повернеться впродовж 3 днів

кешбек при цьому лишиться чи теж віднімуть?


Якщо налаштована система, то мають відібрати
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
