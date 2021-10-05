|
Піреус Банк МКБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:23
24589 написав: lloydbanksua написав:
По своему опыту могу посоветовать: Восток "Карта с кешбеком" и Юнекс карта "Смарт". И там и там можно
получать кешбек за "свои". К этому списку ещё можно также добавить Банк Альянс с картой "Стартовая".
восток зараз не так. 6 категорій до вибору: 2 обираєш з підвищеним відсотком, на інші 4 буде 0,7%. на мобілку і таке інше не буде кешбека
Всё верно. Поэтому для мобилки и всего остального есть Альянс.
lloydbanksua
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 210 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:59
Як on-line (дистанційно) закрити WINCARD?
Dikoy
