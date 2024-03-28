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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:14

  valya написав:Закінчується Пудра. За перевипуск просять 200 грн. Інши варіанти хто знає?

раньше в качества варианта канало выпустить виртуальную допку за 50 грн. - еще в прошлом году она продолжала работать по своему сроку валидности после того как основная карта умирала - работает ли эта тема сейчас - не знаю
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:36

  valya написав:Закінчується Пудра. За перевипуск просять 200 грн. Інши варіанти хто знає?

Оформили недавно БЕЗКОШТОВНО, але з купою танців і бубнами. :)
  Striker написав:Коротше, знову спеціаліст у відділенні дзвонила в підтримку, їй сказали, що якщо була до цього віртуалка, то тоді перевипуск на віртуалку буде безкоштовно. А так типу вірт. допка за 50 грн або пластик за 200 грн і все. Але дружина каже, що в касі вона нічого не платила і їй оформили допку. Але виходить, що безкоштовно. :mrgreen: Ввечері перевірю ще на всякий випадок, може з ліміту списало 50 грн.

Переходьте на це повідомлення і там раніше я писав про цю всю епопею з безкоштовним перевипуском. Купу часу розказували про платний перевипуск за 50 і 200 грн, а в кінці таки добилися свого і все виявилось безкоштовно.
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  #<1 ... 283284285286
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