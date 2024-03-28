раньше в качества варианта канало выпустить виртуальную допку за 50 грн. - еще в прошлом году она продолжала работать по своему сроку валидности после того как основная карта умирала - работает ли эта тема сейчас - не знаю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 бер, 2024 17:14
раньше в качества варианта канало выпустить виртуальную допку за 50 грн. - еще в прошлом году она продолжала работать по своему сроку валидности после того как основная карта умирала - работает ли эта тема сейчас - не знаю
Додано: Чет 28 бер, 2024 17:36
Оформили недавно БЕЗКОШТОВНО, але з купою танців і бубнами.
Переходьте на це повідомлення і там раніше я писав про цю всю епопею з безкоштовним перевипуском. Купу часу розказували про платний перевипуск за 50 і 200 грн, а в кінці таки добилися свого і все виявилось безкоштовно.
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