Дякую,
але, наскільки я розумію, зараз немає сенсу це робити, адже потрібно до 31 числа погасити усю заборгованість інакше спишуть 150 грн за РКО...?
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Додано: П'ят 16 тра, 2025 13:16
Додано: П'ят 16 тра, 2025 13:30
asti Поки нічого неясно.Писали,що можуть відтермінувати.Тому решати Вам.Просто підрахуйте.Скільки ви можете втратити до 1 числа.Якщо купите сьогодні.Якщо введуть комісію.Я гадаю,що втратите небагато.
Додано: П'ят 16 тра, 2025 14:17
Re: Таскомбанк
багато питань з тими 150 грн. .. як я розумію..
1. тобто якщо є депо 500+ дол доларова дебетка Азур - безкоштовна ..чи потрібно додатково на Платівку тримати 20 000 грн+ не зрозуміло .
2. По Вері з КЛ
а) якщо розраховуєшся в місяць на 5000 грн+ ( невідомо чи купівлю бумаг порахують ) то 150 грн не треба
б) гаститися кожного місяця , то 150 не треба , або гасити КЛ в нуль на другий місяць - то тоді тільки на 150 грн попадеш..
тобто якщо КЛ 100+ (активного користування ) і є депо 500 дол+ , то сенс чекати на роз'яснення ще є..
Додано: П'ят 16 тра, 2025 14:31
Додано: П'ят 16 тра, 2025 14:34
Просто у мене там більш як 90000 непогашеного, то хотів погаситись і одразу купити, але якщо такі справи то куплю поки за свої через Кредо - а там видно буде)))
Додано: П'ят 16 тра, 2025 14:42
не знаю..але мабуть що так , будуть рахувати як поточний , по середньодобовим залишкам... багато незрозумілого..
це я так прикинув варіант ,за якого можна ще залишатися в ТАСі до з'ясування подробиць і поки що не закривати картки..
Додано: П'ят 16 тра, 2025 15:30
Аналогічно, дуже швидко закрив Success Card по телефону ТАС 0800
проте раніше підтримка в тг сказала що
1) закрити депозит рюкзак (якщо є)
2) руху коштів не має бути в день закриття
3) підтримка питалась чомусь чи маю валютні рахунки
решту як описано вище - ідентифікація клієнта (ФІО/ДН/кодове/прописка/CMC)
46 днів і до побачення
на все про все - 5 хв +-
Додано: П'ят 16 тра, 2025 17:03
Та как раз вроде и нет. По последним разъяснениям, которые сюда добирались, текущий - это карточный счёт. А ощадник - это получается и не текущий и не срочный. Но могут и посчитать. Походу, узнаем мы это только десятого числа неопределённого месяца.
Додано: Суб 17 тра, 2025 14:28
1. Тут вже кілька разів писали(і гаряча лінія це підтвердила), що розраховуватися на 5000+ власними(!) коштами, а не кредитними. ВЛА-СНИ-МИ. Я, коли дзвонив, двом різним консультантам це сформулював, і мені підтвердили. Тому купівля бумаг тут взагалі не при чому.
2. Гаситися кожного місяця - це рятує від 150 по пункту 1.9, але не по пункту 1.1.2
Ох, відчуваю, на початку червня почнуться тут зойки типу "я не знав", "я не зрозумів", "поверніть гроші!" і т.п.
Єдина надія, що побачивши, скільки карток закривається, ТАС відтермінує введення цієї дурості.
Додано: Суб 17 тра, 2025 14:38
Re: Таскомбанк
А давно запретили покупку бумаг за свои? У Алки я так бывало выполнял условие бесплатности дебетки. Но это было с годик назад. Может уже и только за кредитные осталось можно покупать.
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