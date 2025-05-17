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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 398399400401

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 13:16

  Вадимка написав:asti Так.Без.
Дякую,
але, наскільки я розумію, зараз немає сенсу це робити, адже потрібно до 31 числа погасити усю заборгованість інакше спишуть 150 грн за РКО...?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 13:30

asti Поки нічого неясно.Писали,що можуть відтермінувати.Тому решати Вам.Просто підрахуйте.Скільки ви можете втратити до 1 числа.Якщо купите сьогодні.Якщо введуть комісію.Я гадаю,що втратите небагато.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 14:17

Re: Таскомбанк

багато питань з тими 150 грн. .. як я розумію..
1. тобто якщо є депо 500+ дол доларова дебетка Азур - безкоштовна ..чи потрібно додатково на Платівку тримати 20 000 грн+ не зрозуміло .
2. По Вері з КЛ
а) якщо розраховуєшся в місяць на 5000 грн+ ( невідомо чи купівлю бумаг порахують ) то 150 грн не треба
б) гаститися кожного місяця , то 150 не треба , або гасити КЛ в нуль на другий місяць - то тоді тільки на 150 грн попадеш..
тобто якщо КЛ 100+ (активного користування :)) і є депо 500 дол+ , то сенс чекати на роз'яснення ще є..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 14:31

  lincoln2 написав:багато питань з тими 150 грн. .. як я розумію..
1. тобто якщо є депо 500+ дол доларова дебетка Азур - безкоштовна ..чи потрібно додатково на Платівку тримати 20 000 грн+ не зрозуміло .
депо строковий? Чи "Ощадний рахунок" теж ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 14:34

  Вадимка написав:asti Поки нічого неясно.Писали,що можуть відтермінувати.Тому решати Вам.Просто підрахуйте.Скільки ви можете втратити до 1 числа.Якщо купите сьогодні.Якщо введуть комісію.Я гадаю,що втратите небагато.
Просто у мене там більш як 90000 непогашеного, то хотів погаситись і одразу купити, але якщо такі справи то куплю поки за свої через Кредо - а там видно буде)))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 14:42

  flysoulfly написав:
  lincoln2 написав:багато питань з тими 150 грн. .. як я розумію..
1. тобто якщо є депо 500+ дол доларова дебетка Азур - безкоштовна ..чи потрібно додатково на Платівку тримати 20 000 грн+ не зрозуміло .
депо строковий? Чи "Ощадний рахунок" теж ?

не знаю..але мабуть що так , будуть рахувати як поточний , по середньодобовим залишкам... багато незрозумілого..
це я так прикинув варіант ,за якого можна ще залишатися в ТАСі до з'ясування подробиць і поки що не закривати картки..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 15:30

  valya написав:Із реда

Хтось писав що по телефону вже не хочуть закривати картки з рахунками
Тільки що подзвонив і за пів хвилини все .
прийняли заявку на закриття без зайвих запитань
Дуже сподобалось що швидко і без нюансів
Назвав ПІБ і код з смс і все на тому

Працює. Аналогічно щойно без проблем

Доречі, якщо сьогодні - закриття на 46 день - 30.06.25.
Останній вагон? :)



Аналогічно, дуже швидко закрив Success Card по телефону ТАС 0800

проте раніше підтримка в тг сказала що
1) закрити депозит рюкзак (якщо є)
2) руху коштів не має бути в день закриття
3) підтримка питалась чомусь чи маю валютні рахунки
решту як описано вище - ідентифікація клієнта (ФІО/ДН/кодове/прописка/CMC)
46 днів і до побачення
на все про все - 5 хв +-
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 17:03

  lincoln2 написав:
  flysoulfly написав:депо строковий? Чи "Ощадний рахунок" теж ?

не знаю..але мабуть що так , будуть рахувати як поточний , по середньодобовим залишкам... багато незрозумілого..

Та как раз вроде и нет. По последним разъяснениям, которые сюда добирались, текущий - это карточный счёт. А ощадник - это получается и не текущий и не срочный. Но могут и посчитать. Походу, узнаем мы это только десятого числа неопределённого месяца.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 14:28

  lincoln2 написав:
2. По Вері з КЛ
а) якщо розраховуєшся в місяць на 5000 грн+ ( невідомо чи купівлю бумаг порахують ) то 150 грн не треба
б) гаститися кожного місяця , то 150 не треба , або гасити КЛ в нуль на другий місяць - то тоді тільки на 150 грн попадеш..

1. Тут вже кілька разів писали(і гаряча лінія це підтвердила), що розраховуватися на 5000+ власними(!) коштами, а не кредитними. ВЛА-СНИ-МИ. Я, коли дзвонив, двом різним консультантам це сформулював, і мені підтвердили. Тому купівля бумаг тут взагалі не при чому.
2. Гаситися кожного місяця - це рятує від 150 по пункту 1.9, але не по пункту 1.1.2

Ох, відчуваю, на початку червня почнуться тут зойки типу "я не знав", "я не зрозумів", "поверніть гроші!" і т.п.
Єдина надія, що побачивши, скільки карток закривається, ТАС відтермінує введення цієї дурості.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 14:38

Re: Таскомбанк

  Искатель написав:1. Тут вже кілька разів писали(і гаряча лінія це підтвердила), що розраховуватися на 5000+ власними(!) коштами, а не кредитними. ВЛА-СНИ-МИ. Я, коли дзвонив, двом різним консультантам це сформулював, і мені підтвердили. Тому купівля бумаг тут взагалі не при чому.

А давно запретили покупку бумаг за свои? :o У Алки я так бывало выполнял условие бесплатности дебетки. Но это было с годик назад. Может уже и только за кредитные осталось можно покупать.
moveton
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