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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 415416417418

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 00:35

  V2 написав:Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(

А що трапилось?
reef
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 01:43

  reef написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(

А що трапилось?

Закриття рахунків
sens
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Повідомлень: 18125
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
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  #<1 ... 415416417418
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