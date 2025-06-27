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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 03:57
Зато Провідні українські дзюдоїсти зустрілися з представниками Таскомбанку. Я по такому заголовку надеялся, что били морды и валяли по полу за новые тарифы. А там ... скучно в общем.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:26
Там ще й по вері кард Тазік щось нове шлє про комісію
і пільговий період))
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