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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:37
А комісії стосуються карки Саксес? Якщо так, то як саме, треба гасити в 0 в кінці кожного місяця, щоб не було комісії?
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:43
patrikk написав:
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Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;
Де ця нова редакція?
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