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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:37

Re: Таскомбанк

А комісії стосуються карки Саксес? Якщо так, то як саме, треба гасити в 0 в кінці кожного місяця, щоб не було комісії?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:43

  patrikk написав:[

Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:
- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;

Де ця нова редакція?
Ferlakur
 
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  #<1 ... 418419420421
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