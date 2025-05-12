Finance.ua: Тільки з авторизацією: що змінилося у...

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:29
Пропонуємо до обговорення:
Боротьба із «зарплатами в конвертах»
Останнім часом ми все частіше чуємо про те, що в Україні набирає обертів тіньова економіка, і про необхідність з нею боротися. Одним із її аспектів є виплата «зарплат у конвертах».
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