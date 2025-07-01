Таскомбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 чер, 2025 09:51
moveton написав: Boundless написав:
Рятує тіко наявність кредитного ліміту і відсутність заборгованості на кінець місяця більше 50 грн
Вот это, как раз, уже нет. О чём и базар.
Так а Є-підтримка, сподіваюсь, ще безкоштовна
в обслуговуванні залишається чи як?!
asti
Повідомлень: 4461
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 29 чер, 2025 15:23
moveton написав: lloydbanksua написав: moveton написав:
Пункт 4.10, да. Но только, если средства кредитные. Если средства свои, то "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти" специально указана "Не тарифікується". Верю, Тазик запросто мог бы брать комиссию за покупку за кредитные и при использовании своих
Так Пумб же начнёт брать за свои, чем тазик хуже))
ПУМБ, вроде, нет. Я только про Идею такое помню. Но дело не в этом. Назовёт ли тот, кто собирается брать комис при покупке за свои его не просто "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси", а именно "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти"? Тазик вот назвал.
буде-буде. 0,5% Рінат
24589
Повідомлень: 199
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 лип, 2025 10:17
всі знають що робити із невиведеним КБ?
сьогодні останній день, до 6 вечора!
(інакше згорить
)
greenozon
Повідомлень: 16628
З нами з: 01.06.14
Подякував: 562 раз.
Подякували: 1743 раз.
Профіль
1
3
1
6
Додано: Вів 01 лип, 2025 11:00
24589 написав:
буде-буде. 0,5% Рінат
і де Ви таке знайшли ?
проффесор
Повідомлень: 276
З нами з: 03.06.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 лип, 2025 16:43
Безоплатне відвідування бізнес-залів з преміальною карткою Visa Infinite
https://news.finance.ua/ua/bezoplatne-v ... a-infinite
Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Assistant_Portal
Повідомлень: 2113
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 лип, 2025 16:51
щось ТАЗ-ік пасе задніх...
серед біла дня в бізнес-час...
(поповнення депозиту із своєї картки в додатку)
greenozon
Повідомлень: 16628
З нами з: 01.06.14
Подякував: 562 раз.
Подякували: 1743 раз.
Профіль
1
3
1
6
Додано: Вів 01 лип, 2025 17:41
greenozon написав:
щось ТАЗ-ік пасе задніх...
серед біла дня в бізнес-час...
(поповнення депозиту із своєї картки в додатку)
бо тася бачить шпигунський телеграм, який відслідковує за переказом
flysoulfly
Повідомлень: 5907
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1870 раз.
Подякували: 328 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему