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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лип, 2025 19:35
reef написав:
Чи варто мені щось робити з Великою П'ятіркою чи банк сам закриє рахунок?
Можуть продлити строк дії враховуючи воєнний стан.
Краще закрити дзвінком на гарячу лінію.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 07:40
reef, якщо перевипуск платіжної картки В5 не зробиш, то в TAS2U вона зникне. Краще вже анулювати наявну картку й закрити рахунок, звернувшись до контакт-центру (вони зможуть закрити, якщо всі операції за карткою проведені по рахунку).
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Додано: Вів 08 лип, 2025 16:38
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Додано: Сер 09 лип, 2025 14:44
ТАСьку продовжує накривати: обнулили ліміт на Success Credit. Я-то ним не користувався, тому навіть точно не скажу, коли це сталося, але ТАСька явно не завершила з прибиранням.
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klug
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Додано: Сер 09 лип, 2025 15:47
klug написав:
ТАСьку продовжує накривати: обнулили ліміт на Success Credit. Я-то ним не користувався, тому навіть точно не скажу, коли це сталося, але ТАСька явно не завершила з прибиранням.
Це сталося вже майже місяць тому, 13 червня, як мені відповіли в підтримці
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Кассандра
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Додано: Сер 09 лип, 2025 22:20
Кассандра написав:
Це сталося вже майже місяць тому, 13 червня, як мені відповіли в підтримці
Вони усім обнулили чи просто масово?
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klug
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Додано: Чет 10 лип, 2025 00:17
klug да вроде бы всем кто не пользовался
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Кассандра
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Додано: Чет 10 лип, 2025 10:08
По поводу комиса в 150 грн. по Верке - 1 июля меня побрили за долг в 49.99 грн. (считать умею - гасился 30.06 по СЭП). В тот же день приняли заявку (оператор пытался возражать типа у вас долг не 49,99 а 199,99 - на что получил ответ что если к 49,99 добавить неправомерно списанные 150 то выйдет как раз то что он видит в своем компУтере) - обещали в течение нескольких дней позвонить с ответом. Звонка не было, но 150 грн. вчера вернулись на верку. Это они 9 дней пытались понять 49,99 это таки меньше чем 50 грн., предусмотренные тарифами или нет
. В общем за Тасей, кто тут еще остается играться в кредитки надо глаз да глаз - спишут 150 грн. даже без оснований - а вдруг прокатит...
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WallNutPen
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Додано: Чет 10 лип, 2025 11:24
klug написав:
ТАСьку продовжує накривати: обнулили ліміт на Success Credit. Я-то ним не користувався, тому навіть точно не скажу, коли це сталося, але ТАСька явно не завершила з прибиранням.
а навіщо вам цей старий продукт закритого банку ...
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greenozon
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Додано: Суб 12 лип, 2025 21:26
WallNutPen написав:
По поводу комиса в 150 грн. по Верке - 1 июля меня побрили за долг в 49.99 грн. (считать умею - гасился 30.06 по СЭП). В тот же день приняли заявку (оператор пытался возражать типа у вас долг не 49,99 а 199,99 - на что получил ответ что если к 49,99 добавить неправомерно списанные 150 то выйдет как раз то что он видит в своем компУтере) - обещали в течение нескольких дней позвонить с ответом. Звонка не было, но 150 грн. вчера вернулись на верку. Это они 9 дней пытались понять 49,99 это таки меньше чем 50 грн., предусмотренные тарифами или нет
. В общем за Тасей, кто тут еще остается играться в кредитки надо глаз да глаз - спишут 150 грн. даже без оснований - а вдруг прокатит...
Всеж напевно Таська сприйняла ваш борг у 49,99 - як ваш тролінг в її бік, тому також вирішила і вас потролити протягом 9и днів. А не жадібничали б, залишили б борг у 49 гривень рівно, то не було б нервів ні Таські ні Вам )))
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