1finanсier написав:не жадібничали б, залишили б борг у 49 гривень рівно,
да не было никакой жадности. Просто я привык исполнять условия договора и прошу делать то же самое и банки. Только и всего. У супруги кстати на пудре были те же самы 49,99 и ее не побрили. Имхо тут дело не в тролинге а в корявых настройках процессов самой таси. Кстати поддержка через 2 дня таки перезвонила. Поблагодарили за внимательность . Я плакалЪ
Всім привіт! Пару питань по нових тарифах, хто розбирався чи вже платив. 1. Чи правильно я розумію, щоб не платити 150грн за дебетки та верку достатньо тримати на 3-х місячному депо від 5т грн? 2. Чи будуть списуватися ці 150 в "-", якщо на дебетках по нулям?
GrafBV написав:2. Чи будуть списуватися ці 150 в "-", якщо на дебетках по нулям?
Вот не знаю как по дебеткам - Но по верке у меня на момент списания 150 грн. уже практически вся сумма кредитного лимита была израсходована (просто покупка была 1/07 и сумма была в блоке и на момент списания 150 грн. еще не провелась по счету) - и Тася при этом чудесно списала эти 150 загоняя карту в теховер (благо увидел и в течении получаса сэпнул нужную сумму чтобы избежать теховера). Так что по дебеткам ИМХО расслабляться ни разу не стоит полагая что в минус не спишет.
WallNutPen написав:Так что по дебеткам ИМХО расслабляться ни разу не стоит полагая что в минус не спишет.
Думаю, что точно спишет, раз нет явного абзаца "оплата в пределах остатка на карте", как для платы за неактивность. Интереснее что дальше будет. Помнится, что у Сени если дебетка уходит в минус из за абонки, то на этом дальнейшие списания прекращаются. А с Тазика станется пару лет продолжать брать по 150 ежемесячно и ещё и теховерный процент на это насчитывать.
patrikk написав:Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг: - або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля; Таки вичавлюють свинорилів з банку...
patrikk написав:Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг: - або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля; Таки вичавлюють свинорилів з банку...
Так и не понял, прочитав тарифы, - если по Very card установлен кредитный лимит, но не используется будет взыматься плата 150 грн или нет? И ещё, чтобы два раза не вставать, с ТАСовской Е-пидтримки (виртуальной) можно в кассе деньги снимать без комиссии или переводить с неё по р2р или Айбану бесплатно?