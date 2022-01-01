RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 00:01

Re: Банк інвестицій та заощаджень

  emeta написав:По ней вроде и вход и выход СЭПом бесплатно

Вход платный 0,5% от суммы безнала. Наличное пополнение в кассе бесплатно
lara_08
 
Повідомлень: 990
З нами з: 05.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 00:06

Как то подозрительно щедро даже на месяц
https://www.bisbank.com.ua/news/20-roki ... estoranah/
lara_08
 
Повідомлень: 990
З нами з: 05.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 04:43

  lara_08 написав:Как то подозрительно щедро даже на месяц
https://www.bisbank.com.ua/news/20-roki ... estoranah/


Та чому, нормально наче, щоб хоч якось потенційних клієнтів зацікавити
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 22.07.25
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:33

  lara_08 написав:Вход платный 0,5% от суммы безнала
а за онлайн обмін $ на грн. на цю картку - не беруть 0,5% ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5951
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1890 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 09:05

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:Вход платный 0,5% от суммы безнала
а за онлайн обмін $ на грн. на цю картку - не беруть 0,5% ?

Місяць назад не брали
lara_08
 
Повідомлень: 990
З нами з: 05.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:02

Ще раз: Чи зміг хтось відкрити єПідтримку в БІЗ дистанційно?
Я - ні, пробував через Дію, ІБ, сайт, дзвінок, висилав їм скрінш. - марно.
Потім щось в БІЗі підправили, відкрилась, але Дія її не бачить, з тих пір "працюють над проблемою".

Прошу поради.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 27.04.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 06:35

  Visky написав:Ще раз: Чи зміг хтось відкрити єПідтримку в БІЗ дистанційно?
Я - ні, пробував через Дію, ІБ, сайт, дзвінок, висилав їм скрінш. - марно.
Потім щось в БІЗі підправили, відкрилась, але Дія її не бачить, з тих пір "працюють над проблемою".

Прошу поради.


Таку саму проблему маю в тас , спочатку в банку закрили картку і передали рахунок на закриття помилково,потім за письмовою заявою відновили , дія не бачить
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18137
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

