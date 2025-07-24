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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
7
2- Погане. Некомпетентне.
22%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:51

  moveton написав:
  aanonimovic594 написав:Краще взагалі не використовувати їх кредитні картки, у них відсотки просто кабальні, коли у інших банків 36%+-, то в таскомбанку -
"за операціями зняття готівкових коштів – 83,0%
за іншими операціями – 68,0%"

Нее, кабальные это у Сенса с Идеей - 0.01% в грейсе. А у Веры 0.00001%, т.е. в 1000 раз меньше кабальных. Вполне прилично.

Ну 1.29 грн в месяц (в моем случае) заплатить не критично.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:56

  moveton написав:
  aanonimovic594 написав:Краще взагалі не використовувати їх кредитні картки, у них відсотки просто кабальні, коли у інших банків 36%+-, то в таскомбанку -
"за операціями зняття готівкових коштів – 83,0%
за іншими операціями – 68,0%"

Нее, кабальные это у Сенса с Идеей - 0.01% в грейсе. А у Веры 0.00001%, т.е. в 1000 раз меньше кабальных. Вполне прилично.


Маю на увазі не враховуючи грейс-періоду, бувають різні обставини у житті..
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:45

  aanonimovic594 написав:Маю на увазі не враховуючи грейс-періоду, бувають різні обставини у житті..

Є картки на повсякдень, є картки для "обставин". Ті, у кого повсякдень "обставини" тут не сидять - вони вже набралися мікрокредитів. Більшість форумчан вміють з вигодою користуватися пільговим періодом у різних банка і про відсотки згадують хіба з необережності, а окремі просто з цікавості. Є інші причини задуматися про подальшу співпрацю з ТАСом.
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