moveton написав:
Нее, кабальные это у Сенса с Идеей - 0.01% в грейсе. А у Веры 0.00001%, т.е. в 1000 раз меньше кабальных. Вполне прилично.
Ну 1.29 грн в месяц (в моем случае) заплатить не критично.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 14:51
Ну 1.29 грн в месяц (в моем случае) заплатить не критично.
Додано: Чет 24 лип, 2025 14:56
Маю на увазі не враховуючи грейс-періоду, бувають різні обставини у житті..
Додано: Чет 24 лип, 2025 18:45
Є картки на повсякдень, є картки для "обставин". Ті, у кого повсякдень "обставини" тут не сидять - вони вже набралися мікрокредитів. Більшість форумчан вміють з вигодою користуватися пільговим періодом у різних банка і про відсотки згадують хіба з необережності, а окремі просто з цікавості. Є інші причини задуматися про подальшу співпрацю з ТАСом.
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